El Tribunal del Trabajo de la ciudad de Concepción, al sur de Chile, determinó que existe relación laboral entre la aplicación de delivery PedidosYa y sus trabajadores, en una decisión inédita en el país.

Según publica el portal Cooperativa.cl, la jueza Ángela Hernández emitió un fallo a favor de un repartidor, considerando que "prestó servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia al estar sujeto a órdenes e instrucciones, ser supervigilado en sus labores, percibiendo las sumas de rigor por sus servicios".

La decisión se da tras una demanda presentada por Álvaro Arredondo, repartidor de PedidosYa, quien acusa de despido injustificado a la compañía. Su cuenta fue bloqueada debido a que registró atrasos en las entregas.

En el fallo, la jueza desestima que las consignas utilizadas por la empresa como "libertad de elegir su jornada y ser su propio jefe", no son reales por cuanto el trabajador es objeto de sanción al ser bajado de calificación si no se conecta a la aplicación o no poder elegir el turno para trabajar. "Incluso ser dado de baja de la aplicación", afirma la sentencia.

Solo en Chile existen más de 30 demandas laborales contra de cinco aplicaciones digitales de delivery: 17 en contra de PedidosYa, 5 contra UberEats, 4 contra Cornershop, 3 contra Rappi y 1 contra Justo.

PedidosYa informó que apelará el fallo por "no ser del todo aclaratorio". "Hemos apostado por el diálogo constructivo con las autoridades, con el objetivo de continuar impulsando el desarrollo del ecosistema y seguir creando oportunidades para comercios, repartidores y consumidores", declaró, según publica el medio local.

La Agrupación de Repartidores Penquistas celebró la decisión, asegurando que que "hay un encubrimiento de la relación laboral". "No somos independientes, no es una relación entre iguales", insistió Fernando Gallardo, vocero de la organización.

La decisión en contra de PedidosYa ocurre a menos de un mes de que un tribunal en España dictaminara que los trabajadores de la empresa de entrega de comida a domicilio Glovo, son empleados, y no autónomos.

Ambos fallos pueden allanar el camino para que los repartidores de estas plataformas online puedan exigir contratos de trabajo y otros beneficios.

Los repartidores tienen previsto realizar una movilización mundial para reclamar derechos laborales este 8 de octubre.