Sao Paulo. JBS SA (JBSS3.SA), el segundo procesador de alimentos del mundo, ha seleccionado a BNP Paribas SA para asesorala a vender Moy Park Ltd, que la empresa ha puesto en vitrina, sostuvo una persona con conocimiento directo del asunto.

JBS, cuya familia controladora está involucrada en un gigantesco escándalo de corrupción, anunció planes para vender Moy Park, con sede en Irlanda, el 20 de junio.

Según la persona que pidió el anonimato para discutir el asunto, JBS decidió aprovechar los servicios de BNP Paribas para evaluar si los intereses de varios posibles postores podrían materializarse en una transacción.

Algunas empresas que han expresado interés en la compra de Moy Park incluyen el grupo WH de China y su filial Smithfield Foods Inc y la firma de compra de acciones CapVest Partners LLP, según informes locales. Otros interesados incluyen al gigante francés Louis Dreyfus Co y el grupo Bigard, así como el productor británico de alimentos Two Sisters Food Group, según un informe del diario O Estado de S. Paulo.

JBS y Smithfield se negaron a comentar la información. BNP Paribas, LDC, Bigard, Two Sisters y CapVest no tuvieron un comentario inmediato.

Los bonos y las acciones de JBS han caído desde mediados de mayo, cuando los hermanos y los accionistas controladores Wesley y Joesley Batista buscaron un acuerdo de culpabilidad relacionado con una investigación de corrupción. Wesley, el mayor de los hermanos y el director ejecutivo de JBS, está negociando personalmente cualquier venta de activos planeada, dijeron personas a Reuters este mes.

Una venta exitosa de Moy Park reduciría aún más el mercado de la carne brasileña, que se convirtió en la mayor del mundo a través de préstamos financiados con dinero de los contribuyentes brasileños durante una década de adquisición. JBS pagó US$1,5 mil millones a su rival Marfrig Global Foods SA (MRFG3.SA) por Moy Park hace dos años.

Entre 2008 y 2015, JBS participó en cerca de 74 fusiones y adquisiciones por un total de US$30.000 millones, según datos de inteligencia de Thomson Reuters.

Desde que acordaron pagar una multa de 10.300 millones de reales en mayo, los Batistas refinanciaron deuda y vendieron varios activos no relacionados con JBS. Su holding de inversiones J&F Investimentos SA también busca compradores para un productor de leche y un fabricante de pulpa.