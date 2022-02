El grupo aéreo de bandera chilena, Latam, está en la búsqueda de un banco o prestamista para refinanciar una parte de la deuda adquirida bajo el proceso de protección de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

La información fue dada a conocer por uno de los abogados de la aerolínea a la agencia Bloomberg. Según declaró, Latam trabaja para presentar antes del 17 de febrero los documentos judiciales relacionados con el refinanciamiento.

La deuda en cuestión vence el próximo mes de abril.

Latam ya había obtenido autorización judicial para un préstamo por bancarrota de US$ 2.450 millones y esta semana consiguió una nueva extensión de su período de exclusividad para presentar un plan de reestructuración definitivo.

En esta oportunidad, el período se extenderá hasta el próximo 7 de marzo, fecha en la que deberá presentar su plan para salir del Capítulo 11.

Latam suma importante apoyo

Este viernes la compañía informó a través de un comunicado que suscribió una modificación al acuerdo de apoyo a la reestructuración para sumar el respaldo del Grupo Ad Hoc de Bonistas representados por White & Case LLP (“W&C”), que se habían opuesto a la mayoría de las propuestas de la aerolínea.

Este grupo incluye a tenedores de bonos estadounidenses no garantizados con fecha de vencimiento en 2024, por US$ 700 millones, y a otro grupo de bonistas no garantizados con vencimiento en 2026, por US$ 800 millones.

"Latam acordó pagar, entre otros temas, en la fecha efectiva del Plan de Reorganización", señala en el comunicado.

El plan de reorganización presentado por Latam a fines del año pasado contaba, previo a esta nueva incorporación, con el apoyo de acreedores que representan más del 70% de los créditos de la aerolínea; de tenedores de bonos que representan aproximadamente el 48% de los bonos; y de algunos accionistas que tienen más del 50% del capital.

"Con la firma de esta segunda modificación, el Plan de Reorganización presentado por Latam cuenta ahora con el apoyo de más del 67% de los Bonos de 2024 y 2026", destaca la compañía.