Trabajadores de Southern Copper en Perú cumplen nueve días en huelga

“Hubo una reunión con representantes de la empresa pero no llegamos a un acuerdo porque no dan solución al petitorio y no cumplen con acuerdos prometidos en una anterior huelga, como la reposición de trabajadores despedidos”, dijo el líder sindical Fidel Román a Reuters.

Southern Copper , unos de los mayores productores de cobre del mundo, es controlado por el Grupo México y opera en Perú las minas Toquepala y Cuajone y la refineria de Ilo. En México gestiona además las unidades La Caridad y Buenavista.

29 de Noviembre de 2017, 17:34