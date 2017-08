Buenos Aires. La explotación de petróleo de Argentina tocó su nivel más bajo y el número de pozos debería aumentar a partir de ahora, lo que impulsará la producción de YPF, dijo este lunes en una entrevista el presidente de la empresa controlada por el Estado.

A pesar de una ola de anuncios de inversión para el yacimiento Vaca Muerta, una inmensa área de hidrocarburos no convencionales de Argentina, la producción de crudo del país sudamericano continuó cayendo desde que el presidente Mauricio Macri comenzó su mandato a fines del 2015.

"Para mí ya terminó ese proceso de ajuste (...) Yo creo que de cara al 2018 esa situación ya está cambiando, me parece que ya hemos visto el piso de 'rigs' y que van a estar subiendo de aquí en más", dijo Miguel Gutiérrez, presidente de YPF, en el marco del Reuters Latin American Investment Summit.

Atraer inversiones a Vaca Muerta es una prioridad para el Gobierno de Macri, que en enero anunció un acuerdo con sindicatos y empresas energéticas para reducir costos y mejorar la productividad, además de un precio subsidiado del gas natural de US$7,5 por millón de unidades térmicas británicas.

La producción de gas, en cambio, ha aumentado levemente desde el 2015 gracias a subsidios estatales.

En Argentina había 49 plataformas petrolíferas en abril y 60 en junio, aproximadamente la mitad respecto a hace dos años, de acuerdo con la consultora Baker Hughes, luego de que varias compañías se ajustaran a los precios globales más bajos y a cambios de regulaciones en el país.

Gutiérrez, que tomó el mando de YPF en 2016 tras ocupar cargos en JP Morgan y Grupo Telefónica, dijo que los precios del petróleo permanecerán en un nivel de entre 50 y 60 dólares por barril en los próximos dos o tres años.

"No vemos una modificación importante de esos valores y que entonces el gran desafío para las compañías es mirarse hacia adentro y decir: 'Si no se me va a modificar, no levantan los precios, tengo que mirar hacia abajo y ver cómo modifico mis costos para hacer que estas producciones sean rentables'", dijo.

Nueva fase de desarrollo. El presidente de YPF dijo que algunos problemas climáticos afectaron la producción en el 2017, pero no tiene duda de que en el 2018 va a ser positiva. La empresa hará proyecciones de producción para el próximo año en el último trimestre del 2017.

De todos modos, agregó que llevará dos años para que nuevos yacimientos no convencionales salgan de sus fases piloto y pasen a etapa de desarrollo.

"Lo que estamos haciendo nosotros en Vaca Muerta justamente es acelerar en todos los lugares donde realmente creemos que existe una oportunidad interesante, por eso el sentido de las asociaciones con Shell en la Bajada de Añelo, el caso de Bandurria Sur con Schlumberger", dijo.

YPF ha progresado en sus esfuerzos por realizar acuerdos con grandes petroleras internacionales y podrían ser anunciados nuevos pactos en 2017, agregó.

Gutiérrez dijo que el acuerdo con los combativos gremios de Argentina fue implementado casi en su totalidad y que hubo progreso en las negociaciones laborales con las provincias de Santa Cruz y Chubut, además de Neuquén, donde está Vaca Muerta.

"Nunca logramos el 100% pero puedo decir que más del 80% de lo que estábamos buscado lo hemos logrado", dijo. Ve necesaria mejor infraestructura para reducir costos.

El precio de equilibrio por barril de US$43 que YPF dio para Loma Campana, el yacimiento que opera con Chevron, es similar a otras áreas, de acuerdo con Gutiérrez. "Creemos que hay todavía oportunidades de mejorar. Estamos firmemente concentrados en capturar esas mejoras de costos".

Mayor inversión. Gutiérrez aseguró que YPF podría incrementar el año próximo la inversión de US$2.300 millones que hizo en Vaca Muerta en el 2017, pero los planes no serán aprobados hasta noviembre o diciembre.

Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF) no necesita vender activos para invertir y tampoco emitir otro bono este año. "Lo que hemos establecido es disciplina financiera. No queremos aumentar nuestra deuda", destacó el presidente de la firma.

Aunque dijo que YPF está buscando un socio para operar su subsidiaria de energía eléctrica, prefirió no hacer comentarios sobre las versiones que señalan que están en conversaciones para vender un 49% a General Electric.

"No queremos distraer capital del programa de desarrollo de nuestro programa de 'oil' y gas, y por lo tanto buscamos un socio", indicó.

También afirmó que YPF venderá la distribuidora de gas Metrogas cuando el precio sea el correcto, pero que no hay apuro alguno.

La petrolera contrató a la consultora Deloitte para analizar los contratos que suscribió el gobierno previo con el conglomerado brasileño Odebrecht -actualmente bajo investigación judicial en gran parte del continente-, pero descartó una posible pérdida por corrupción.

"No hay ninguna posibilidad", dijo.