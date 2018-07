Maiquetía. La industria de líneas aéreas nacionales de Venezuela está luchando por mantener las operaciones debido a la hiperinflación y la escasez de repuestos, según una asociación de la industria, lo que hace cada vez más difícil obtener boletos y causa retrasos crónicos en los vuelos.

La flota aérea nacional se ha reducido en un 80% desde 2014 a alrededor de 20 aviones en funcionamiento, dice la Cámara de Empresas Venezolanas de Transporte Aéreo (Ceveta), lo que deja a los venezolanos luchando por viajar para visitar a sus familiares o recibir tratamiento médico.

Eso viene a sumarse a un retiro constante desde 2016 de las líneas aéreas internacionales, muchas de las cuales abandonaron a Venezuela después de años de invertir en lo que alguna vez fue uno de los países más ricos de América Latina.

Ocho aerolíneas locales continúan volando, las más activas son Laser, Avior y la estatal Conviasa, dijo a Reuters el presidente de Ceveta, Jorge Alvarez, el 26 de junio.

Agregó que las aerolíneas han reducido los servicios porque no pueden obtener dólares a través del sistema de control de divisas del país.

"No tenemos repuestos porque el gobierno no puede proporcionar la moneda dura que necesitamos", dijo Alvarez, un ex ejecutivo de aerolíneas.

Las aerolíneas no pueden vender boletos para vuelos nacionales por encima de los precios establecidos por el gobierno. Los vuelos generalmente cuestan aproximadamente la mitad del precio de un viaje en taxi hasta el aeropuerto.

"Si no tengo dólares, no puedo ofrecer un mejor servicio".

Avior y Laser no respondieron a las solicitudes de comentarios. Reuters no pudo obtener comentarios de Conviasa.

El Ministerio de Información no respondió a una solicitud de comentarios.

Los precios de los boletos son fijados por el gobierno en la moneda del bolívar local, mientras que las piezas de repuesto deben comprarse en el extranjero en dólares. Con el bolívar depreciándose rápidamente, las aerolíneas no pueden pagar las piezas necesarias para mantener el mantenimiento, dijo Álvarez.

Esperando vuelos. Para vuelos nacionales, las aerolíneas ahora normalmente venden solo billetes de ida. Cuando la gente quiere regresar a casa después de un viaje, generalmente tienen que hacer cola en el aeropuerto el día que esperan viajar.

Ismelida Fernández dijo que voló a Caracas desde la Isla Margarita con su hermana para recibir tratamiento para un tumor cerebral y tuvo que esperar 24 horas para obtener un boleto de regreso.

"Mi hermana estuvo llorando toda la noche por el dolor en la cabeza", dijo Fernández, en el aeropuerto de Maiquetía en las afueras de Caracas la semana pasada. Ella dijo que todavía estaba en una lista de espera para volar a casa, y agregó: "Me hace sentir completamente impotente".

El presidente Nicolás Maduro culpa la crisis del país a "guerra económica" que, según él, está orquestada por adversarios políticos con la ayuda de Washington.

Los críticos del presidente izquierdista dicen que los problemas son el resultado de los controles monetarios y de precios del gobierno, así como la disminución de la producción de petróleo, que proporciona casi la totalidad de la moneda fuerte de la nación miembro de la OPEP.

Pero conseguir boletos normalmente requiere comprarlos a intermediarios por más del doble de su precio de lista.

"Las regulaciones hacen que los vuelos nacionales no sean rentables", dijo Nicola Furnari, de la Asociación de la Industria de Viajes y Turismo, Avavit. "El problema es que los precios reales están muy por encima de lo que el venezolano promedio puede pagar".

Algunas compañías locales han intentado mantener sus operaciones nacionales mediante la apertura de vuelos extranjeros, que se pagan en dólares, para compensar las pérdidas en sus operaciones domésticas y atender a las personas que abandonan el país para siempre.

Pero Álvarez, de Ceveta, dijo que incluso con el ingreso en moneda fuerte, las aerolíneas nacionales luchan por comprar las piezas que necesitan porque no pueden obtener crédito.

En el aeropuerto de Maiquetía, grupos de personas rutinariamente esperan dos o tres días, sentados en sus maletas o en el suelo, con la esperanza de tomar un vuelo.

"Es terrible, terrible", dijo Carlos Araujo, de 33 años, quien dijo que había esperado 24 horas para comprar un boleto para visitar a su abuela en el hospital.