Bogotá. Luego de que esta semana se conociera la propuesta de Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) para que el Estado salga de la participación que tiene en Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera (USO) manifestó su rechazo y su intención de irse a huelga en caso de que la idea avance.

Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, y en este momento también del Consejo Gremial Nacional, planteó la recomendación para el gobierno entrante como alternativa para garantizar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país, con el fin de que no dependan de la renta petrolera, además de que la venta generaría ingresos para la Nación.

Sin embargo, para César Loza, de la USO, la propuesta es “indignante”. Añadió que la estatal petrolera “es el activo más valioso que tiene la Nación y, como USO, no vamos a aceptar ese tipo de determinación”.

Afirmó que la venta afectaría directamente a los trabajadores, pues ve inminente que ésta dejaría sin validez los derechos y garantías laborales que han conseguido a través de negociaciones.

La USO afirma que por ahora no hay fecha definida para una huelga, sino que el mensaje para los trabajadores es estar preparados en caso de que avance la posible venta, que, reconoce Loza, no sucedería “de la noche a la mañana”.

Señaló que para agosto tenían ya estimada una nueva discusión con Ecopetrol entorno a un nuevo pliego de peticiones. “La defensa de Ecopetrol”, según Loza, ahora tendrá más fuerza en esas conversaciones.

Loza también señaló las afectaciones que, en su concepto, la venta tendría sobre la ciudadanía, quienes tendrían que pagar más impuestos para “para compensar lo que produce la empresa”.

Agregó que la respuesta del sindicato es la reacción a la "estratgia mediática" de poner el tema en la opinión pública. "Si el país no dice nada, sabemos que van a proceder a vender Ecopetrol".

El presidente de Fasecolda propone salir del más del 88% de las acciones para "financiar la construcción de infraestructura física de carácter estratégico para el país. En el fondo se trata de una recomposición del activo público, desde una actividad industrial y comercial en el sector de hidrocarburos, que no es de carácter estratégico ni consulta las necesidades de largo plazo de la nación, hacia otra actividad que supone la ampliación de la capacidad productiva del país, en aras de potenciar el desarrollo y el crecimiento económico futuro".

Sin embargo, las opiniones en contra no se han hecho esperar, y no sólo por parte de los trabajadores. Bruce Mac Master, presidente de la Andi (gremio que pertenece al Consejo Gremial Nacional), expresó en su cuenta de Twitter que no está de acuerdo con la idea.

Añadió que durante la semana que comienza, presentarán una solicitud para reunirse con el presidente electo, Iván Duque, para conocer su posición sobre la propuesta de Fasecolda y manifestar el rechazo del sindicato.