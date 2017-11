No hay mal que por bien no venga, afirman los productores de vino a granel chileno, ya que tras pésimas cosechas en Europa y a raíz de los grandes incendios ocurridos en California, en EE.UU., se ha configurado un escenario positivo para el fuerte incremento del valor de esta bebida en esos mercados.

Un reporte realizado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) indica que a septiembre-octubre de este año, el precio promedio del litro del vino a granel alcanzó los US$ 0,88 FOB (costo a bordo), el mejor valor alcanzado desde igual período de 2014, año en que llegó a los US$ 0,92 el litro.

El mismo análisis expone que las exportaciones de vino a granel alcanzaron en valor FOB los US$ 261,1 millones. Esta cifra representa un aumento de 19,8% respecto de los US$ 218 millones obtenidos en el mismo período del año pasado. En volumen, sin embargo, los envíos alcanzaron los 296,5 millones de litros, 0,9% menos en comparación con los 299,1 millones de litros vendidos durante el mismo lapso del año pasado.

"Los precios en Europa ya vienen subiendo hace tres meses; no es que hayan subido ahora. El mercado ya se ajustó. Como en Chile ya tuvimos dos cosechas malas (una que se pudrió y otra que fue corta), y en Argentina también hubo un par de cosechas fallidas, los precios del vino local a granel ya habían subido muchísimo. Chile, actualmente, está más caro que sus principales competidores a granel que son Sudáfrica, España y Australia", explicaron fuentes de la Asociación Gremial de Vinos.

Los principales mercados de destino en valor, a septiembre-octubre de 2017, fueron Estados Unidos, con un total de US$ 51,7 millones, seguido por Argentina, con US$ 38,6 millones; China con US$ 34,6 millones, Reino Unido con US$ 32,4 millones y Japón con US$ 19,9 millones.

En volumen, en tanto, el país que encabezó la lista fue Argentina, donde elaboración históricamente es el doble de la chilena, con 63,8 millones de litros.