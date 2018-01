Nueva York. Walmart Stores Inc subirá los salarios a los trabajadores por horas que se incorporen a la cadena a US$11 por hora en febrero, gracias al beneficio que le supondrá una reforma fiscal en Estados Unidos, dijo el jueves la minorista más grande del mundo.

Walmart, el mayor empleador privado mundial, dijo que también ofrecerá un bono en efectivo por única vez de hasta US$1.000 y que ampliará los beneficios de licencia por maternidad y paternidad.

El alza salarial -la tercera de Walmart desde 2015- y el bono beneficiarán a más de 1 millón de trabajadores por hora, agregó la empresa.

Walmart probablemente se ahorrará miles de millones de dólares en impuestos.

El anuncio de Walmart sigue a los de otras empresas como AT&T Inc, Wells Fargo & Co y Boeing Co, que se han comprometido a pagar más a sus empleados luego de que el Congreso de Estados Unidos, controlado por los republicanos, recortó la tasa de impuesto a las ganancia de las empresas a un 21% desde un 25%.

