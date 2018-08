-¿Por qué eligió Chile para invertir en Energías Renovables No Convencionales (ERNC)?

-Fue una decisión fácil. Llegamos a Chile buscando mejores lugares para invertir y además el mercado europeo ya estaba un poco completo en cuanto al desarrollo de las energías de este tipo.

-Las ERNC tuvieron un gran impulso en la República Checa. ¿Cual es fue el factor clave de su desarrollo?

-Tuvimos un boom en 2009 y 2010, y ya para el 2011 se produjo un quiebre y las políticas públicas no acompañaron el desarrollo de las grandes plantas de energía. Ha sido solo en los últimos años que el gobierno checo ha vuelto a poner en marcha nuevas subastas para alcanzar las metas propuestas por la Unión Europea.

-En Chile también existen hoy un boom de energía solar. ¿Tiene fecha de término ese fenómeno?

-Tengo que decir que en Chile existe un gran avance en este tipo de energía, impulsado por las condiciones de irradiación del medio ambiente, que son únicas en el mundo. Existen en el país mejores condiciones que las se pueden encontrar en Colombia o Brasil; quizás Argentina podría llegar a desarrollar una gran capacidad de ERNC, por su zona de irradiación solar, pero su inestabilidad económica han moderado nuestros esfuerzos de inversión ahí.

-¿Es fácil invertir en Chile?

-Yo diría que ahora no es tan fácil invertir en Chile, porque a veces los estamentos regulatorios no entienden o no calculan muy bien las ganancias del negocio, y eso podría ser un gran problema al momento de la "subasta energética".

-¿Cuál es la ventaja comparativa de invertir en Chile, comparado con los países de la región?

-La estabilidad económica, sin duda. Pero la regulación actual en esta área tampoco lo hace tan fácil. La regulación eléctrica en ERNC, en Chile, no es muy fácil de entender para quien quiera invertir.

-¿Cuáles son las claves que se deben impulsar para consolidar el liderazgo energético de Chile?

-Construcción, operación y mantenimiento. Esas son las claves de lo que se debe impulsar y poner más el desarrollo en un nivel superior. Pero también es importante ver un marco regulatorio que apoye este tipo de acciones.

-¿Cuáles son sus planes de expansión?

-Siempre estamos mirando nuevos mercados. Latinoamérica aún tiene mucho por desarrollar en temas energéticos, pero antes queremos ser la compañía número uno en Chile en proveer las ENRC. Ese es nuestro objetivo más cercanos.