Pobreza monetaria de Perú se elevó a 29% en 2023

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que la pobreza monetaria afectó al 29% de la población peruana en 2023, con lo que se registró un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al 2022 cuando se ubicó en 27,5%.

En el área urbana, la pobreza monetaria fue de 26,4%, con lo que se incrementó en 2,3 puntos porcentuales con relación al año anterior; en tanto que, en el área rural fue de 39,8% y disminuyó en 1,3 puntos porcentuales.

INEI precisó que la población en condición de pobreza alcanzó a 9 millones 780.000 personas, cifra mayor en 596.000 personas, respecto al año 2022 (9 millones 184.000 personas).

Asimismo, dio a conocer que la población en situación de pobreza extrema, en el año 2023, fue de 5,7% que afectó a 1 millón 922.000 personas, es decir, 249.000 personas más que en el año 2022 (1 millón 673.000 personas).

Ingresos y gastos

El ingreso real por habitante se redujo en 1% entre los años 2022 y 2023 (de US$ 305,8 a US$ 302,7). El ingreso real por habitante en el resto urbano disminuyó en 3% al pasar de US$ 327,2 a US$ 317. Sin embargo, en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao creció en 0,7% (de US$ 348,8 a US$ 351), seguido del área rural en 0,3% al aumentar de US$ 184,3 a US$ 184,5.

En tanto, el gasto real mensual por habitante se redujo en 0,7%, al pasar de US$ 229,9 en 2022 a US$ 228,3 en 2023. En Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, el gasto real per cápita mensual se redujo en 0,4% (de US$ 256,3 a US$ 255), para los años 2022 y 2023, seguido del resto urbano en 1,8% al disminuir de US$ 246,5 a US$ 241. No obstante, aumentó en el área rural en 1,4% al pasar de US$ 147,9 a US$ 150.

Canasta básica

Del total de 110 principales productos que integran la canasta básica de alimentos, 95 registraron aumento de precios, siete redujeron precios y ocho no mostraron variación. Entre los productos que presentaron mayor variación de precios entre los años 2022 y 2023, destacaron el tomate (30%), cebolla de cabeza (27,3%), huevos a granel de gallina (24,1%) y el limón (21,4%), a nivel nacional.