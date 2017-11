Indígenas warao de Venezuela se lanzan a un futuro incierto en Brasil

"Los niños estaban muriendo de enfermedades en Venezuela. No hay medicinas, no hay comida, no hay ayuda", dijo Rita Nieves, una cacique de la matriarcal tribu warao.

Movidos por el hambre y la enfermedad que golpean su hábitat tradicional en el delta del río Orinoco, en el noreste de Venezuela, más de 1.200 integrantes de la tribu warao se mudaron al norte de Brasil, donde muchos de ellos se vieron forzados a mendigar en las calles.

