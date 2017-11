El escolta que accionó el arma de donde salió la bala que mató a Adolfo Lagos, director de Izzi, sería investigado por homicidio imprudencial, mencionó el fiscal general del Estado de México, Alejandro Gómez.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, puntualizó: "No hay indicios que apunten a que el escolta tuviera alguna intención, trató de defenderlo".

Precisó que los escoltas fueron los primeros en disparar con la finalidad de defender a Adolfo Lagos de unos presuntos asaltantes.

"Ya hemos notificado al escolta que ha sido su bala y para subsecuentes diligencias deberá presentarse con su abogado", refirió.

Caso Izzi: 'En Nopaltepec, todos saben que ahí asaltan'. En tanto, en entrevista televisiva, precisó: “Una vez que tengamos integrado todo esto, estaremos en condiciones de ejercitar acción penal… Nosotros no pretendemos ejercitar acción penal nada más por hacerlo… hay que hablar con los ofendidos, que son la familia del señor Lagos”.

Sobre la hipótesis que se maneja sobre dos armas que portaban los asaltantes, pero no las accionaron, respondió:

"Yo no he dicho eso, vuelvo a repetir, no tengo por qué desconfiar de ninguna manera ni de las declaraciones de los escoltas ni de la entrevista del acompañante del señor Lagos. Ellos nos refieren muy puntualmente este intercambio de disparos. Lo cierto es que no hemos encontrado casquillos de otras armas distintas a las de los escoltas. Desde luego, continuaremos, igual, nuestra búsqueda de algún otro indicio y esto significa la probabilidad, en efecto, de que las armas que hayan utilizado estas personas hayan sido revólveres, que no dejan casquillos”.

Cabe señalar que el vicepresidente de la división de telecomunicaciones de Televisa, Adolfo Lagos Espinosa, fue asesinado a balazos el domingo en una carretera cercana a Ciudad de México, dijo la fiscalía del estado.

De acuerdo con el diario "El Universal", un grupo de personas armadas salieron de unos matorrales para robarle. Lagos, de 69 años, estaba desde 2013 al frente de la división de cable y telecomunicaciones de Televisa, el mayor grupo de medios de comunicación en español, y antes había sido director general de banca mayorista global de Santander en Madrid.

* Con información de Excelsior, DW y Reuters.