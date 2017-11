Continúan las tensiones entre el Frente Amplio y el candidato oficialista a la presidencia, Alejandro Guillier. El periodista volvió a referirse al conglomerado luego de una polémica entrevista que dio este domingo a Pulso, donde dijo al FA que para “pasar de lo testimonial a ofrecer una gobernabilidad a Chile, tienen que madurar mucho ese compromiso y sus propuestas”.

Cabe recordar que ante estas declaraciones, Gabriel Boric pidió a Guillier decidir entre el presidente de la Sofofa o hacer transformaciones, llamándolo a explicitar si gobernará para el empresariado o para los ciudadanos.

Esta tarde Alejandro Guillier llamó a no hacer caricaturas, a entender la importancia de lo que está en juego y a pensar en el país y no en la figuración en los medios.

“El momento histórico que vive el país exige responsabilidad y no caricaturas y espero que todos se pongan a la altura de las circunstancias. Esto no es un juego de palabras, no es un juego de quién es más ingenioso, hay que entender lo que está en juego. Por lo tanto les pido a todos que en este momento pensemos en el país y no en quien es más gracioso para salir en los medios de comunicación“, precisó.

Las palabras del candidato vuelven a tensionar las relaciones con el Frente Amplio, uno de los electorados más importantes que debe conquistar Guillier de cara a segunda vuelta. A las 18:00 horas el periodista realizará un acto oficial donde dará a conocer las novedades para enfrentar la segunda vuelta.