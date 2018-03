Aumenta apoyo a Henrique Meirelles en partido de Temer para posible postulación a la presidencia de Brasil

"Meirelles quiere unirse a nuestro partido y aún estamos estudiando su pedido, pero no podemos garantizar que él será el candidato", dijo un funcionario de alto nivel del PMDB, que pidió no ser identificado por lo sensible del tema.

El ministro de Hacienda de Brasil tiene hasta el 7 de abril para decidir si se suma al Partido del Movimiento Democrático Brasileño de Temer y renuncia a su puesto para postularse a la presidencia.

12 de Marzo de 2018, 12:58