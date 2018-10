Brasilia.- Se espera que los brasileños, hartos de la corrupción y el aumento del crimen, elijan al ex capitán de ejército convertido en político Jair Bolsonaro como su presidente en un dramático giro hacia la derecha en las elecciones este domingo en la cuarta democracia más grande del mundo.

El repentino salto de Bolsonaro fue impulsado por el rechazo del Partido de los Trabajadores de izquierda (PT) que dirigió a Brasil durante 13 de los últimos 15 años y fue derrocado hace dos años en medio de la peor recesión del país y el mayor escándalo de sobornos y corrupción.

Su rival izquierdista, Fernando Haddad, en representación del fundador del PT y ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que está en prisión, ha estado por detrás de Bolsonaro desde la primera vuelta hace tres semanas.

Pero los sondeos de opinión finales del sábado que muestran que Haddad está ganando impulso y los respaldos de las principales figuras legales en la lucha sin precedentes contra la corrupción política en Brasil han generado la esperanza entre sus partidarios de que puede lograr lo que sería una sorprendente victoria inesperada.

Haddad ha reducido la ventaja de Bolsonaro de 12 a 8 puntos porcentuales en cinco días, según la firma de encuestas Ibope que le dio el 46% del apoyo de los votantes en comparación con el 54% de Bolsonaro. Una encuesta de Datafolha también publicada el sábado por la noche mostró que Bolsonaro tenía el 55 por ciento y Haddad el 45%.

Los colegios electorales abrieron a las 8 am (1100 GMT) el domingo y el último se cerrará en el extremo oeste de Brasil a las 7 p.m. hora de Brasilia.

Haddad no logró ganar el respaldo crucial del ex candidato de centro-izquierda Ciro Gomes, ex gobernador del estado de Ceará en el noreste, lo que le habría dado un gran impulso a Haddad en la región más pobre de Brasil.

Pero Rodrigo Janot, el ex fiscal general de Brasil bajo cuyo mando se llevaron a cabo investigaciones y juicios por corrupción política, tuiteó que votaría por Haddad. El popular juez anticorrupción, Joaquim Barbosa, que encarceló a varios líderes del PT por corrupción, también intercedió por Haddad.

Esto ha sido un golpe a la campaña de Bolsonaro para posicionarse como el único candidato anticorrupción.

"Creo que estamos al borde de un proceso que podría llevar a nuestra democracia más allá de sus límites", dijo Janot a Reuters.

A muchos brasileños les preocupa que Bolsonaro, un admirador de la dictadura militar brasileña entre 1964-1985 y defensor de su uso de la tortura en los opositores de izquierda, pisoteé los derechos humanos, limitará las libertades civiles y restringirá la libertad de expresión.

El congresista, de 63 años de edad, prometió combatir el crimen en las ciudades y el cinturón agrícola de Brasil al otorgarle a la policía más autonomía para disparar a los delincuentes armados y facilitar las leyes para permitir que los brasileños compren armas para combatir el crimen, una gran demanda de uno de sus mayores partidarios, el poderoso lobby de los agricultores.

"Esto no son solo unas elecciones. Solo tenemos dos opciones: girar a la derecha o a la izquierda, y todos sabemos a dónde nos llevó la izquierda durante 13 años con el PT", dijo Bolsonaro en su discurso final de video a los partidarios el sábado por la noche. "Queremos un Brasil libre".

Mercados contentos. Los inversores se sienten cómodos con la elección de Bolsonaro de Paulo Guedes, un economista y banquero de inversión formado en la Universidad de Chicago, como su gurú económico y probable ministro de finanzas.

La elección más polarizada de Brasil desde 1985 y el apuñalamiento casi fatal de Bolsonaro en una manifestación hace un mes causaron turbulencias en los mercados, sin embargo, el real se fortaleció un 9,7% frente al dólar en los últimos 30 días a medida que aumentaban sus posibilidades de ganar.

El índice bursátil de referencia de Sao Paulo, Bovespa, ha subido un 13,5% desde mediados de septiembre.

Guedes está interesado en privatizar cientos de compañías estatales, incluidas las unidades de la petrolera Petrobras y la empresa de servicios públicos Eletrobras. Sus ideas de libre mercado chocaron con las opiniones de un grupo de generales retirados del ejército que están ayudando a Bolsonaro a elaborar políticas y creen que los recursos estratégicos deberían permanecer en manos del estado.

A los defensores del medio ambiente les preocupa que Bolsonaro reduzca los esfuerzos de Brasil para detener la deforestación de la selva amazónica, que se considera esencial para absorber las emisiones de carbono responsables del calentamiento global. Sin embargo, ha rechazado un plan para seguir el ejemplo del presidente de los Estados Unidos Donald Trump y sacar a Brasil del acuerdo de París sobre el cambio climático.

Los críticos de Bolsonaro temen que permita que la agricultura comercial y la minería penetren en las reservas de los indios, aunque dijo que no se expandirá ni un solo centímetro si es elegido.

Este viernes, dijo a las tribus de Xingú que tenían derecho a cobrar regalías por la minería y la generación de energía hidroeléctrica en sus reservas, una propuesta acogida por algunos nativos pero rechazada por antropólogos y ambientalistas que ven a las tribus como los últimos guardianes de la selva amazónica y su biodiversidad.

"Eres tan brasileño como cualquiera de nosotros", dijo en un video publicado en las redes sociales. "Quiero que tengas derecho a usar tu tierra y explotar su biodiversidad y riqueza mineral"