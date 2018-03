La Haya. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, calificó de "inaceptable" los argumentos expuesto por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, durante el segundo día de alegatos por la demanda marítima.

"Bolivia elaboró hoy un manual para minar lo que es el Tratado de 1904 y eso es inaceptable para Chile y para el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera", dijo el canciller Ampuero, quien agregó que no le sorprende "el cambio de argumentos" de la delegación boliviana.

A la salida de la Corte, tras culminar el segundo día de alegatos, Ampuero insistió en que le parece "inaceptable" que Bolivia diga que Chile es un país que no cumple con los acuerdos internacionales.

"Nadie nos puede obligar a ceder un centímetro. La soberanía se mantiene íntegra", agregó en la declaración oficial, acompañado por la delegación chilena.

Posteriormente, el ex secretario general de la Organización de Estados Américanos (OEA) y actual senador de Chile, José Miguel Insulza, se refierió a las resoluciones del citado organismo mencionadas por Bolivia en su segundo día de alegatos.

"Hay que dejar en claro que la OEA no es un organismo supranacional, es multilateral (...) no se dedica a imponer cosas", dijo el también ex canciller.

Bolivia expuso este martes que la carta de la OEA, indica que los países deben negociar y conversar sus problemas, de manera pacífica. “Bolivia alega que las recomendaciones de la OEA efectivamente tienen un efecto jurídico”, explicó.

“Al ratificar la carta de la OEA, Bolivia y Chile optaron por convertirse en estados miembros y vincularse por los términos de su carta”, sostuvo Sander, añadiendo que la resolución de la instancia en el tema apunta al diálogo, lo que “no puede ser permitido que un miembro de la OEA desconozca las resoluciones que emite”, dijo Amy Sander.

En la segunda jornada, Bolivia expuso sus argumentos, haciendo énfasis en que Chile tiene obligación de negociar con Bolivia, "plasmados en fuentes posteriores al Tratado de 1904".

Argumentaron que durante la dictadura de Augusto Pinochet existía la intención de negociar. “Pinochet reconoce que Chile a través de un proceso de negociación cedería costa a marítima a Bolivia”, manifestó el jurista de la delegación boliviana.

*Con información de Emol.cl, Biobiochile.cl y La Tercera.