El ex presidente del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, dijo este viernes que "no ha huido" de la Justicia española y que quiere ser candidato, incluso "desde el extranjero", en las elecciones autonómicas catalanas convocadas para el próximo 21 de diciembre.

"Estoy dispuesto a ser candidato, incluso desde el extranjero", señala el político catalán en una entrevista que fue grabada en la televisión pública francófona RTBF y que será emitida en el informativo de la noche.

El expresidente catalán, que señala también que está en Bélgica para preparar su defensa, indica también en el avance emitido por ese medio que "hay elecciones el 21 de diciembre". "Esperamos que se puedan desarrollar de la manera más normal posible. No es con un gobierno en prisión que esas elecciones pueden ser neutrales, independientes, normales", agregó

Luego de la declaración unilateral de independencia realizada por el Parlamento regional catalán hace una semana, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución española para retornar a la legalidad y entre sus medidas convocó elecciones autonómicas en Cataluña para el próximo 21 de diciembre.

El Parlamento regional catalán aprobó entonces esa declaración unilateral de independencia en un voto secreto, con el hemiciclo semivacío por ausencia de la oposición, sin alcanzar la mayoría de dos tercios que exige el reglamento de esa cámara y con la opinión jurídica de los letrados parlamentarios en contra.

"No he huido, pero es imposible prepararse bien" (para la defensa), dice también Puigdemont, que afirma que desea comparecer ante los jueces, pero "ante la verdadera justicia (de Bélgica), no ante la justicia española", según el avance difundido por dicha cadena de televisión.

El expresidente catalán asegura asimismo que el motivo de su desplazamiento a Bélgica es evitar una ola de violencia y señala: "la violencia nunca ha sido una opción para nosotros".

Sobre su presencia en territorio belga, asegura que no desea "belgianizar la política catalana" y explica que no se ha reunido con responsables políticos de Bélgica.

"Lo que queremos obtener de España es el reconocimiento, el respeto", agrega.

Puigdemont concedió la entrevista el mismo día en que la independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC) convocó a una concentración de protesta ante la Comisión Europea en Bruselas por el encarcelamiento de exmiembros del gobierno catalán, en la que no se espera la asistencia del expresidente de la Generalitat, según fuentes de su entorno.

La concentración se realiza en apoyo del exvicepresidente regional Oriol Junqueras y de los exconsejeros encarcelados este jueves por la Audiencia Nacional, que los acusa de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista en Cataluña.