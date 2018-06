Colombia enfrenta la elección que definirá el futuro del acuerdo de paz y el modelo económico

Lo que está en juego es la implementación de un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que puso fin a cinco décadas de conflicto con el grupo rebelde, así como si la cuarta economía de América Latina abandonará su modelo económico favorable a la libre empresa y la inversión.

El derechista Iván Duque, apoyado por el partido Centro Democrático del ex presidente Álvaro Uribe, es el favorito para ganar el balotaje este domingo frente al ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ex guerrillero del M-19 quien aparece 20 puntos por debajo en las encuestas.

16 de Junio de 2018, 17:35