La Haya. Tras el fin de la réplica boliviana en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en el marco de la demanda marítima que enfrenta a Chile y a la nación altiplánica, el canciller chileno, Roberto Ampuero, aseguró que el actuar del presidente Evo Morales “mantiene enclaustrada a Bolivia en el siglo diecinueve”.

“Chile no enclaustró a Bolivia. Ha sido el presidente Evo Morales el que mantiene enclaustrada a Bolivia en el siglo diecinueve”, acusó el titular de Relaciones Exteriores (RREE) desde las escalinatas del Palacio de La Paz.

Según Ampuero, Morales ha puesto “un candado” a las relaciones bilaterales entre ambas naciones “pidiendo territorio, llevándonos a La Haya y descalificando a Chile, sus instituciones y sus ciudadanos”, motivo que, a su juicio, coincide con una campaña presidencial que busca extender su estadía al mando del Ejecutivo.

Además, el jefe de la diplomacia nacional sentenció que las intervenciones de la defensa boliviana buscaron victimizar su causa y que terminaron culpando a Chile “de todos sus males”.

“Siguen distorsionando la realidad (…). Siguen desconociendo los Derechos Humanos de los chilenos que viven en el territorio soberano en el norte de Chile”. Por ello. Ampuero señaló que, a su juicio, Bolivia transformó intercambios diplomáticos en obligaciones jurídicas e imposiciones.

No obstante, el secretario de Estado reiteró su postura de forma enfática: “Ni en La Haya ni en ninguna parte Chile acepta ni permite que esté en juego un centímetro cuadrado de su territorio. No existen asuntos limítrofes con Bolivia. El Tratado de 1904 está vigente y la soberanía de Chile no se toca”, disparó.