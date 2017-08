Buenos Aires. La presión económica y diplomática sobre Venezuela permitirá resolver de forma pacífica la crisis que sacude al país caribeño, dijo este martes el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, durante una visita a Argentina.

"El presidente de los Estados Unidos y yo estamos confiados de que trabajando con los aliados de la región vamos a lograr una solución pacifica a la crisis que en este momento está enfrentando Venezuela", señaló Pence durante una conferencia de prensa junto al presidente argentino, Mauricio Macri.

"Estados Unidos va a seguir imponiendo presión económica y política a Venezuela", añadió Pence, mientras que Macri coincidió en que el uso de la fuerza no es la solución a la crisis venezolana.

Los comentarios de Pence tuvieron lugar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara la semana pasada con recurrir a una intervención militar en Venezuela de ser necesario. La amenaza de Trump fue calificada de "grosera" y "vulgar" por el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Pence ha mostrado un tono más conciliador que el presidente Trump durante una gira latinoamericana que incluye a Colombia, Argentina, Chile y Panamá, diciendo que es posible una solución pacífica a la crisis política y a los disturbios en el país socialista.

Felicitaciones de EE.U.U. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, felicitó al presidente Mauricio Macri por sus “audaces programas de cambio para transformar la economía” argentina, tras una reunión que mantuvieron en la residencia de Olivos, luego de la cual coincidieron en la necesidad de reforzar “el lazo estrecho” que une a ambos países así como trabajar en forma coordinada, junto a los países de la región, para encontrar una “solución pacífica” a la crisis en Venezuela.

.@POTUS & I believe Argentina will continue to be an exemplar of the better path for L. America - to prosperity, security & freedom. #VPinSA pic.twitter.com/ymv0KpS6YN