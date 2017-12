El ex asesor de seguridad nacional estadounidense Michael Flynn fue acusado hoy de falso testimonio ante el FBI durante la investigación sobre la supuesta injerencia de Rusia en la campaña presidencial de 2016, informó la cadena televisiva CNN. Flynn, un general retirado, fue criticado en su momento por sus contactos con Rusia y se vio obligado a dimitir 25 días después de haber asumido en cargo de asesor del presidente Donald Trump.

Medios estadounidenses aseguran que Flynn ha admitido su culpabilidad y, según la cadena ABC, estaría dispuesto a testificar que Donald Trump lo autorizó a contactar a representantes rusos durante la campaña electoral de 2016.

El ex asesor de seguridad nacional es acusado de haber mentido en sus declaraciones ante el FBI (Buró Federal de Investigaciones), pocos días después de la toma de posesión de Trump el pasado 20 de enero, sobre su conversación con el entonces embajador de Rusia en Washington, Serguei Kisliak, el 29 de diciembre de 2016, acerca de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia.

Flynn es la cuarta persona asociada a Trump en ser acusada en el marco de la investigación liderada por el ex director del FBI Robert Mueller.

Al principio, Flynn incluso había mantenido en secreto su encuentro con Kisliak, que tuvo lugar después de la victoria electoral de Trump y antes del traspaso del poder al nuevo presidente estadounidense. Flynn llegó a un tribunal federal de Washington poco antes de las 10:30 am (15:30 GMT).

Medios estadounidenses indicaron que se iba a declarar culpable en un solo cargo, hacer declaraciones falsas. El general retirado fue un asesor clave para Trump durante la campaña electoral del candidato republicano. Renunció como asesor de seguridad nacional del nuevo presidente tras admitir que había entregado, "sin darse cuenta", "información incompleta" a destacados funcionarios de la Casa Blanca sobre su conversación con el embajador ruso.

Flynn es la cuarta persona asociada a Trump en ser acusada en el marco de la investigación liderada por el ex director del FBI Robert Mueller. El ex colaborador de Trump George Papadopoulos confesó el 30 de octubre que había mentido anhte el FBI sobre sus contactos con Rusia. Además, el ex jefe de la campaña electoral de Trump, Paul Manafort, y su socio, Ricahrd Gates, fueron acusados de conspiración, lavado de dinero y violación de las leyes del lobby relacionados con el antiguo trabajo de lobby de Manafort con un partido prorruso en Ucrania.