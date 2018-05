Lima. El ex presidente Ollanta Humala abandonó esta tarde el penal de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) en el distrito de Ate, tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que posibilitó su excarcelación. Más temprano, su esposa y ex primera dama, Nadine Heredia Alarcón, también fue puesta en libertad bajo la misma medida.

El documento que dispuso la libertad de Humala y Heredia fue remitido al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por la jueza Mariela Rodríguez Vega, del 47°Juzgado Penal. Previamente, el expediente salió de Tercera Sala Penal.

Humala había denunciado que él y su esposa pasaron a una "ilegal privación" de su libertad, por la demora en ejecutar la excarcelación aprobada para ambos por el TC el pasado viernes.

Decenas de simpatizantes del ex presidente y su esposa, quienes cumplieron nueve de los 18 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial, los esperaron en las afueras de sus respectivos centros de reclusión.

El exmandatario (2011-2016) y su esposa son investigados por el presunto delito de lavado de activos a raíz de los supuestos aportes irregulares en las campañas electorales del 2006 y 2011.

Humala y Heredia entraron en prisión el pasado mes de julio a la espera de que se abriera un juicio en su contra, después de que la fiscalía argumentó riesgo de fuga y obstaculización de la justicia.

El abogado del ex gobernante, Alberto Otárola, declaró que "en estos 287 días de prisión preventiva no he visto ni una sola vez en una diligencia al fiscal (Germán) Juárez cuando supuestamente los metía a la cárcel para asegurar hacer estas diligencias con ellos".

Ruta de los sobornos de Odebrecht. De acuerdo a las declaraciones de los representantes de la constructora brasileña Odebrecht a los fiscales peruanos, Heredia recibió US$3 millones de la compañía para la campaña de su esposo en el 2011, cuando resultó elegido a la presidencia de Perú.

La justicia peruana investiga la ruta de unos US$29 millones que Odebrecht admitió además haber entregado a funcionarios peruanos para adjudicarse obras de infraestructura entre 2005 y 2014, periodos que comprenden los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

El fiscal superior coordinador de lavado de activos, Rafael Vela, declaró al diario El Comercio que el fallo del TC no altera su planificación estratégica en el caso.

"Hemos logrado consolidar testimonios, con garantía de contradicción, de toda la plana mayor de la empresa Odebrecht. Se han tomado declaraciones en dos oportunidades de Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Luiz Antonio Mameri y Fernando Migliaccio", dijo en referencia a los testimonios que incriminarían a Humala y su esposa.

Vela agregó que "los interrogatorios, tanto de Migliaccio (extesorero de Odebrecht) como de Mameri (exdirector en Latinoamérica de la empresa), han sido muy precisos y han contribuido notablemente con información al fiscal Germán Juárez dentro de lo que corresponde a la tesis que viene siguiendo".

Respecto a la excarcelación de Humala y Heredia, Vela opinó que "si se produce alguna fuga, no será responsabilidad nuestra. Lo mismo en el caso de una eventual obstaculización de la actividad probatoria".

*Con información de Andina y DW.