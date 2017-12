Lima. El empresario chileno Gerardo Sepúlveda sostuvo que cualquier cosa que hubiese hecho el presidente Pedro Pablo Kuczynski como ministro de Estado no tuvo ningún impacto en su trabajo.

En una entrevista concedida al diario El Comercio, afirmó que Westfield Capital actuó en un ambiente sin ninguna influencia del Estado.

“Actuamos en un ambiente en el que la relación con el Estado no tiene ninguna influencia. La concesión [del trasvase Olmos] requería un financiamiento y yo lo estructuré con el Banco de Crédito. Que Kuczynski haya sido ministro no iba a cambiar la tasa de interés de los bonos ni cambiar la demanda. No tenía ninguna injerencia”, expresó.

"Cualquier cosa que hubiese hecho como ministro (Kuczynski) no tenía un impacto en mi trabajo"

Explicó que desde que empezó en Westfield en 1993 actuó como gestor en muchas transacciones, “en la mayoría no necesité una autorización”, anotó.

“El señor Kuczynski nunca tuvo una duda de que yo iba a hacer algo incorrecto. Esta conversación de qué hacer o qué no hacer no existió porque yo nunca iba a hacer algo inadecuado o imprudente”, agregó.

Dijo conocer al jefe del Estado hace 25 años e indicó que tienen una relación basada en el respeto profesional.

Asimismo, comentó no haber tenido reuniones de trabajo con el Mandatario cuando ha visitado el Perú. "Me puedo haber tomado un café. No eran reuniones de trabajo. Cualquier cosa que hubiese hecho como ministro (Kuczynski) no tenía un impacto en mi trabajo", declaró.