Quito. El fiscal de Ecuador, Carlos Baca, dijo este lunes que solicitará vincular al vicepresidente del país en una investigación local sobre la red de sobornos de la constructora Odebrecht por el presunto delito de asociación ilícita.

Las autoridades encontraron dentro de la investigación indicios de responsabilidad contra Jorge Glas, pero por su actual cargo, cualquier proceso legal que lo acuse deberá ser autorizado previamente por una mayoría amplia de la Asamblea Nacional del país.

El presidente del país petrolero, Lenín Moreno, dejó a inicios de mes sin funciones a Glas, un ingeniero eléctrico de 47 años, acusándolo de falta de lealtad por sus críticas a las decisiones adoptadas por su gobierno y en medio de fuertes denuncias de corrupción en su contra.

"El pedido de vinculación se sustenta en los elementos de convicción recabados en la instrucción fiscal por el delito de asociación ilícita (...)", dijo Baca en una escueta declaración a periodistas.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) será la encargada de fijar la fecha de la audiencia, en caso de que 92 de los 137 asambleístas voten a favor de que se inicie un proceso contra Glas.

La fiscalía no dio detalles sobre los indicios que motivaron a vincular al proceso a Glas, quien fue vicepresidente del gobierno del expresidente Rafael Correa y estuvo a cargo de los sectores estratégicos del país.

"Esta nueva etapa constituye para mí una nueva oportunidad para demostrar mi inocencia", dijo Glas desde su despacho a periodistas. "Jamás he permitido la corrupción, nunca he sido parte de ella, no han podido encontrar un centavo mal habido en ninguna cuenta de Jorge Glas", añadió.

El vicepresidente solicitó a los asambleístas de su movimiento político dar paso al informe para su vinculación.

Las autoridades detuvieron en junio a un tío de Glas dentro del caso Odebrecht, pero el vicepresidente ha negado cualquier tipo de vinculación con su familiar y la red de sobornos de la constructora.

El presidente del país petrolero, Lenín Moreno, dejó a inicios de mes sin funciones a Glas, un ingeniero eléctrico de 47 años, acusándolo de falta de lealtad por sus críticas a las decisiones adoptadas por su gobierno y en medio de fuertes denuncias de corrupción en su contra.

Las investigaciones sobre el caso Odebrecht en el país han llevado a ex altos funcionarios de Correa a prisión por su vinculación en la red de sobornos.