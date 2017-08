"Carece de toda validez lo que pueda decir una exfiscal general que en casi diez años no impulsó ninguna acción contra ninguno de los personeros de los cuales ella ahora habla. ¿Ahora sí vas a hablar? ¿Luego de que te fuiste en un yate, en aviones privados con el séquito con el cual andas? No tienes validez legal".

Con esas palabras el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, respondió a las denuncias que su antecesora, Luisa Ortega, hizo este miércoles desde Brasilia en donde participó en una reunión de fiscales del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Ortega, quien dice ser víctima de persecución política, salió de Venezuela en una lancha rápida hacia Aruba y luego abordó una aeronave alquilada hacia Colombia, adonde llegó el pasado viernes y el martes viajó a Brasilia

En el encuentro de Mercosur la exfiscal acusó a Maduro y otros dos poderosos dirigentes oficialistas, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, de estar involucrados en el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Una acusación a la que Saab respondió señalando que tendría validez legal que esas pruebas las hubiera presentado ante el sistema de justicia venezolano: "Es que ni siquiera lo dijo este año, ¿lo vas a decir ahora fuera de Venezuela? En derecho lo que no consta en un expediente, no está en una acción de carácter penal, lo que no tiene un impulso judicial con pruebas, no con montajes, no tiene ningún tipo de validez".

Para el jefe del Ministerio Público Ortega está en "una especie de tour mundial que va de islas del Caribe a Colombia, de Colombia a Brasil, de Brasil a no sé dónde (...). Habría que ver quién soporta (financia) esos viajes (...) mañana la veremos en Estados Unidos o Europa como una promotora de la verguenza y de la ignominia".

Tarek William Saab incluso anunció que reabrirá varios casos de corrupción y narcotráfico que fueron "olvidados" por Ortega: ""Aquí hubo una plena intención de actuar manipulando pruebas, indicios, para propiciar la extorsión, la utilización de investigación penal con fines selectivos, y de las víctimas con fines propagandísticos".

El fiscal explicó que el 80 % de las causas que llevaba el Ministerio Público por supuesta corrupción cometidas con los dólares preferenciales que asigna el Estado -que mantiene el monopolio de las divisas- a empresas y particulares fueron sobreseídas y "los presuntos responsables, implicados, investigados fueron olvidados".

En este sentido, Saab denunció que bajo el anterior mando la Fiscalía se haya dedicado a "sancionar a personas particulares (mientras) protegieron a las grandes empresas, comercios que le faltaron al país" y, aunque no mencionó ninguna, adelantó que se retomarán estas averiguaciones.

Según el fiscal, en estas investigaciones hay implicados "millones de millones de dólares" y "órdenes de aprehensión que ni siquiera procuraron activar", lo que deja ver, según dijo, "una premeditada negligencia" por parte del organismo.

Respecto al tema de narcotráfico indicó que entre enero y julio de este año la Fiscalía presentó "más sobreseimientos (5.468) a presuntos responsables del tráfico de drogas que acusaciones (4.467)", y manifestó la sospecha de que estos casos hayan sido "usados para extorsionar" a los implicados a cambio de retirar investigaciones.

Saab agregó que reimpulsará también "todas las investigaciones donde aparezcan funcionarios del Estado involucrados en supuestas violaciones de derechos humanos", luego de que decenas de personas denunciaran abusos policiales durante la contención de las manifestaciones que sacudieron al país en los último meses.