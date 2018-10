Brasilia.- El candidato a la presidencia de Brasil, Fernando Haddad, por el Partido de los Trabajadores (PT), expresó este domingo que luchará "hasta el último minuto" en la segunda vuelta electoral.

Haddad votó alrededor de las 10:30 hora local (13:30 GMT) en la Brazilian International School, un colegio de la zona sur de Sao Paulo, acompañado de su esposa, Ana Estela.

"Lo siento en las calles, considero que Brasil ha despertado en los últimos días", afirmó en declaraciones a la prensa.

El candidato fue recibido por un numeroso grupo de militantes del PT que pasaron más de una hora cantando consignas en los alrededores del lugar de votación.

Poco antes, en un encuentro con aliados en un hotel de Sao Paulo, Haddad manifestó su confianza en obtener "un gran resultado" en la segunda vuelta de este domingo, y que luchará "hasta el último minuto" frente a su rival Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL).

Las últimas encuestas divulgadas la noche de este sábado mostraron una importante caída de la ventaja de Bolsonaro, que en los últimos nueve días previos a la segunda vuelta cayó de 18 a entre 8 y 10 puntos.

"Estoy muy confiado en que vamos a tener un gran resultado hoy, vamos a luchar hasta el último minuto, las encuestas indican una reanudación importante de las intenciones de voto en nuestro proyecto, y yo confío en la democracia, confío en el pueblo brasileño", dijo Haddad.

También afirmó que no hay ninguna "decepción" por no haber conseguido apoyos declarados del candidato Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT) y del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, líder histórico del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

"Mucha gente que podría estar recogida se manifestó en los últimos días, apoyos significativos, no quiero mencionar uno a uno, estoy muy contento con eso, pero no con el apoyo de las personalidades, estoy contento con el apoyo del ciudadano común, que fue a la calle a defender a Brasil", subrayó.

Después de la votación de este domingo, el candidato del PT se reunirá con su equipo de campaña en un hotel en el barrio de Paraíso, también en Sao Paulo, donde acompañará el escrutinio y concederá una rueda de prensa por la noche, tras el resultado oficial.