Desde la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, presentó este martes un informe en que denuncia violaciones de Derechos Humanos en Chile en las últimas semanas y apuntó en cuanto a responsabilidad, fundamentalmente, a la fuerza policial de ese pais.

José Miguel Vivanco señaló que “hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales, que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurasamente investigadas y sancionadas”.

El personero además indicó que existieron una serie de factores que facilitaron que se produjeran “graves violaciones a los derechos humanos de muchos chilenos”.

Entre ellos, la autoridad destaca “el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a dispocición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes”.

Respecto a la sistematicidad de violaciones a los derechos humanos, Vivanco subrayó que como institución “no tenemos información para afirmar responsablemente que esto obedezca a una orden superior, no digo que esa orden no exista, pero no podemos afirmarlo responsablemente. Quienes deben determinar si existió o no una instrucción precisa para promover, impulsar este tipo de abusos es la Justicia”.

Reforma de fuerza policial. La principal recomendación que realizó el representante de HRW es la necesidad de reformar de forma profunda la institución de Carabineros, ya que "los abusos y lesiones sufridas padecidas por los manifestantes se debieron falencias estructurales que ya existían en Carabineros desde antes de las últimas manifestaciones en chile. Esta no es una cuestión que se resuelve con cursillos de derechos humanos, acá debe haber mecanismos eficaces de control interna", señaló Vivanco.

"Creemos que los abusos cometidos por Carabineros no son casos aislados, no son coincidencia, sino que obedecen a conductas que se han reiterado a ,lo largo del tiempo, los problemas de orden público que se resuelven con exceso de fuerza", agregó.

De no aplicarse dicha reforma, el representante del organismo internacional advirtió que existe una alta probabilidad que los abusos a los derechos humanos en el país continúen.

Cabe recordar que la presentación de este martes se suma al lapidario informe entregado el jueves 21 de noviembre por Amnistía Internacional, que realizó un duro diagnóstico en materia de DD.HH. en el país desde que se registró la explosión social el 18 de octuibre pasado y en el que lanzó duras críticas a las fuerzas policiales, militares y gubernamentales chilenas.

Escopeta antidisturbios. En su alocusión, Vivanco se centro en el uso de la escopeta antidisturbios que utiliza la fuerza policial chilena, llamada Carabineros. En ese sentido apuntó a que "el daño que han provocado la escopeta que lanza perdigones es de la mayor gravedad. Existen testimonios directos que sugiere que hay una conducta reiterada de violaciones a derechos básicos por parte de la fuerza pública, y en concreto por parte de Carabineros”.

Amplia investigación. En su misión, Human Rights Watch, además de entrevistar a civiles, también entrevistó a carabineros, algunos de los cuales habían sido heridos por manifestantes, así como también a médicos, abogados, académicos y representantes de la sociedad civil.

En la misma línea, también se comunicaron con autoridades, incluidos el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal Nacional, el Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, el General Director de Carabineros, y los ministros de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa y Justicia.

El informe señala que recabaron pruebas consistentes que Carabineros utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no.

Además, señalan que Carabineros también “golpearon ferozmente a manifestantes, dispararon con municiones llamadas ‘bean bag’ (que consisten en perdigones de plomo dentro de una bolsa de tela) o con cartuchos de gases lacrimógenos dirigidos directamente a los manifestantes, y atropellaron a algunos con vehículos o motocicletas oficiales”.

Asimismo, indicaron que una de las denuncias más frecuentes fue que “Carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudo en comisarías”.

“Esta práctica de desnudamientos se encuentra prohibida en los protocolos de Carabineros desde marzo de 2019 pero todavía ocurre, y ocurría incluso antes de las manifestaciones”, indican.

Sobre lo mismo, explican que los funcionarios policiales “parecen ser más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres, según estadísticas del INDH y entrevistas realizadas por Human Rights Watch”.

* Con información de Biobio.cl, CNN Chile y DW.