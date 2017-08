- ¿Por qué se le ocurre ser candidato presidencial?

La política necesita que las personas salgan de su tranquilidad y se activen a realizar cosas por los demás. La política necesita esa energía, nos hemos acomodado mucho.

- ¿Por qué no apoyar a Sebastián Piñera, que es de su mismo conglomerado?

No, porque el tiempo me dio la razón. Piñera hizo un muy buen gobierno en lo económico, pero uno muy malo en lo político.

Sobre la Reforma Tributaria aplicada por el gobierno de Michelle Bachelet, no tiene doble lectura: “Es de los peores engendros que se haya levantado en Chile”

- ¿Qué lo diferencia con Piñera?

Primero me defino como un candidato de Derecha. Yo no soy de centro o me mimetizo con el sector más favorable del momento.

- Entonces Sebastián Piñera, ¿no es de derecha?

Él no se identifica con la derecha, él se define como de "centro". Por eso, él cree en los valores de la derecha, pero está acomplejado.

- ¿De que está acomplejado Piñera?

De no atreverse a defender lo que él cree verdaderamente.

- Usted se refiere al Gobierno Militar, ¿entonces no hubo una dictadura?

Yo reconozco la obra del Gobierno Militar.

- ¿Y si yo le insisto en que fue una dictadura militar?

Yo lo que hago es dialogar y explicarte porque para mí fue un gobierno militar. Y por la primera razón y esencial, es que esto no se produce desde los militares, sino que fue una solicitud desde la clase política y la sociedad a punto de tener una guerra civil.

- Hoy existen 7 candidatos presidenciales. ¿Usted tiene alguna posibilidad?

7 de cada 10 chilenos no fueron a votar en la última elección. A eso apunto, al cómo hacer que esas personas asuman esa posibilidad y vayan a votar.

- Hoy usted tiene 3 puntos…

En la última encuesta me dieron 5 puntos, pero hace seis meses, tenía cero. Si creyera en las encuestas sería un fenómeno político mi candidatura, pero no, la elección está completamente abierta.

- Iría alcanzando a Alejandro Guillier... ¿Por qué no sube el candidato de la Nueva Mayoría en las encuestas?

Porque la gente se cansa de estos candidatos que aparecen de repente y no tienen sustento alguno.

- ¿Se contradice Guillier en sus propuestas?

Sí, sale hablando y siendo el rostro a favor de las Isapres y después sale criticándolas. Se entiende que lo hizo por plata y no por convicción. Después, en su calidad de periodista, usó herramientas ilegitimas para destruir a un juez -más allá de su condición gay-, me refiero al ex juez (Daniel) Calvo.

- Si rival directo es el Frente Amplio entonces…

Es una élite política de izquierda. Su fortaleza es el tema mediático, no están enraizados en el mundo popular. Sus líderes son todas personas que nunca conocieron la pobreza. En el Frente Amplio venden una receta de un socialismo trasnochado.

A la derecha

- En seguridad pública ¿Cuál es nuestro mayor problema?

La falta de respeto a la autoridad y un sistema judicial muy permisivo.

- ¿Usted considera que hay terrorismo o reivindicaciones en la Araucanía?

Hay terrorismo, ahí no hay delincuencia.

- ¿Quiénes son los terroristas?

Son unos pocos, no es todo el pueblo mapuche. Son españoles, franceses, colombianos, entre otros. Gente que hay que perseguir y encerrar.

- ¿Entonces hay grupos internacionales terroristas en la Araucanía?

De todas maneras. Una conexión con las FARC colombianas, más el apoyo que le puede haber dado Hugo Chavéz y Nicolas Maduro… Esos vínculos se comprobaron, pero no se siguieron investigando.

- ¿Ese mismo terrorismo fue el que asesino a Jaime Guzmán?

Hubo personas en mandos medios del gobierno de Patricio Aylwin que fueron permisivos con los asesinos de Guzmán, lo que permitió su escape fuera del país.

- ¿En temas de derechos humanos usted considera que se ha hecho justicia en el país?

Hoy es un hecho de la causa que existen personas que cumplen condena por estar implicados en dichos delitos.

- Usted quiere una Ley de punto final...

Sí, después de 43 años, yo soy partidario de dictar una ley de punto final e indultar a las personas con enfermedades terminales o edad avanzada. Y junto con ello, también revisar las condenas por ficciones jurídicas, como el “secuestro permanente”.

- Si Miguel Krassnoff estuviera en dicha condición ¿usted lo indulta?

Sí, claro. El juez (Baltazar) Garzón, por el cual no tengo ninguna admiración, dijo "ninguna persona debería morir en la cárcel".

- Si se cierra Punta Peuco ¿usted qué hace?

Lo reabro de nuevo.

- Porque es una especie de hotel...

No lo es, lo que pasa es que las personas privadas de libertad que cuidan lo que tienen, ya solamente con cuidar levantan el estándar. Pero mejoraría las condiciones de todos los recintos penitenciarios en Chile.

- La reforma tributaria, ¿fue mal concebida o mal ejecutada?

Es de los peores engendros que se haya levantado en Chile. Fue una reforma que mató el emprendimiento.

- ¿Aplicamos la gratuidad total en la educación?

No, voy por un sistema mixto, partiendo por el sistema pre escolar, básico y medio.

- ¿Pero los créditos los sigue manejando la banca?

Hay que dar un crédito en UF sin interés a la clase media y que los maneje una entidad privada regulada por el Estado. Y beca con gratuidad total, pero asociada al rendimiento académico.

- ¿Aumentaría las horas de la clase de religión en los colegios públicos?

Yo tengo fe, yo estoy en búsqueda de la vida eterna. Y las personas buscan algo más, una educación integral, con las artes, la cultura y la religión. Yo no digo que sea obligatoria, pero sí que exista la opción de cursar dicha materia.

- La educación sexual, por otro lado, se hace obligatoria hoy con el acceso a información ¿no cree usted?

Una cosa es la educación y formación en temas de la sexualidad y otro enseñar técnicas sexuales. Hoy se apunta a la técnica.

- ¿Cómo aborda el tema de los estudiantes gays o transexuales dentro del sistema de educación?

Con respeto, siempre valorando la dignidad de la persona, pero eso no quiere decir que yo tenga que cambiar todo un sistema por un solo niño. Las políticas públicas se hacen para el conjunto de la población estudiantil.

- Joaquín Lavín hizo la bandera de la diversidad sexual en la municipalidad de Las Condes..

Sí, eso debió haberlo realizado en su casa, hubiera sido el mayor símbolo de respeto, por el contrario, lo hace en la municipalidad sin preguntarle a su consejo municipal.

- ¿Es un acto de populismo?

Claro que sí, es lo mismo que hizo con el rodeo.

- ¿No + AFP?

Por ningún motivo. Las AFP son un sistema que funciona y que requiere actualizaciones, siempre se puede perfeccionar algo que en su base ya está bien.

- ¿Mar a Bolivia?

No, les mejoro la infraestructura por tierra, mar, aérea, lo que necesiten, pero nada de soberanía.

- ¿Qué hace con la ley de aborto en sus 3 causales?

La derogó inmediatamente.

- No la mejoraría, haría alguna rectificación... ¿por qué la rechaza de plano?

Porque no se puede mejorar el asesinato de una persona.