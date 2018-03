Juez argentino abrirá juicio a Cristina Kirchner por “encubrimiento a terroristas”

Según fuentes jurídicas, el magistrado federal Claudio Bonadio dio por cerrada la instrucción del expediente y sentará en el banquillo, en fecha todavía por determinar, no solo a la ex jefa de Estado, sino a su excanciller Héctor Timerman y otros once imputados.

05 de Marzo de 2018, 15:06