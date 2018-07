Quito. Lla Corte Nacional de Justicia (CNJ) dio inicio este miércoles a los trámites para direccionar a la Policía Internacional (Interpol) el pedido de alerta roja en contra del ex presidente Rafael Correa.

Este paso se da luego de que la jueza nacional Daniella Camacho resolviera este martes ordenar que se disponga la prisión preventiva del ex mandatario, con el pedido de que Interpol lo ubique y detenga con fines de extradición.

La medida se dio luego de que se confirmara que Correa incumplió la medida cautelar de presentación en la Sala Penal de la CNJ, dentro del proceso que investiga el presunto secuestro del político Fernando Balda.

El cambio de medida llegó a pedido del fiscal general (e), Paúl Pérez, pues aseguró que tras el incumplimiento no existían garantías de que el procesado comparezca al juicio.

Caupolicán Ochoa, abogado de Correa, señaló que la prisión preventiva es una medida que responde no a un tema de justicia, sino de venganza. Anunció también que a partir de este miércoles interpondrá recursos sobre el tema.

Por su parte, el ex congresista Fernando Balda anunció que de inmediato hará una campaña para ir a todas las embajadas extranjeras en el país para que no se le otorgue asilo político a Rafael Correa y para que se conozca el historial judicial que enfrenta el ex presidente.

*Con información de El Universo y Andes.