El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, anunció este miércoles su decisión de reunirse con los integrantes de la comisión Lava Jato del Congreso de la República, en una fecha que -según informó- se viene coordinando.

Si bien dijo que en un inicio optó por responder solo por escrito las interrogantes de esta comisión investigadora, indicó que ahora su decisión de atender personalmente a este grupo parlamentario obedece al sentir ciudadano mayoritario.

"He tomado nota del sentir ciudadano mayoritario que cree conveniente que me reúna con los integrantes de dicha comisión (...). Para ello he dispuesto se efectúe la coordinación respectiva para fijar hora y fecha", remarcó.

Mediante un mensaje difundido en RPP, Kuczynski mencionó, además, que no tiene nada que ocultar, pues todos sus ingresos como profesional están debidamente registrados, tributados y bancarizados.

El mandatario también se refirió a la reciente información relativa a los pagos por concepto de honorarios que habría hecho la constructora Odebrecht a las empresas First Capital y Westfield Capital, y agregó que aclarará "todo lo que se tenga que aclarar".

"No hay nada indebido en ello. Reitero lo que ya dije en más de una oportunidad: en toda mi trayectoria como funcionario público jamás he favorecido a empresa alguna. Estoy dispuesto a aclarar todo lo que se tenga que aclarar ante el Congreso y el Ministerio Público", subrayó.