Kuczynski asegura que "jamás" recibió donación de ex representante de Odebrecht

“Yo, Pedro Pablo Kuczynski, no he recibido jamás una donación del señor Barata. Yo no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales”, escribió en su cuenta de Twitter.

El mandatario peruano respondió a la revelación hecha por Jorge Barata al Ministerio Público, en el que asegura haber aportado dinero a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski en el 2011.

28 de Febrero de 2018, 16:45