El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, sostuvo este jueves que la Constitución Política del Perú y la democracia están bajo ataque, a pocas horas de resolverse en el Congreso de la República el pedido de vacancia admitido en su contra.

“Estamos bajo un golpe, bajo el disfraz de interpretaciones legales, supuestamente, legítimas, pero las intenciones de nuestros opositores quedan desenmascaradas por su comportamiento apresurado y abusivo”, comentó el mandatario, en un Mensaje a la Nación.

Fue en referencia a lo que llamó “el ataque” a instituciones como la Presidencia de la República, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional, cuyas autoridades han sido cuestionadas en su desempeño por representantes del Congreso.

Defensa de la democracia. En su opinión, ello constituiría no solo un golpe político, sino también un golpe económico al Perú, pues el país está a punto de recuperar el dinamismo perdido hace más de tres años.

En otro pasaje de su alocución, Kuczynski también comentó que los peruanos “han sido testigos de la actitud agresiva de la mayoría opositora que controla el Congreso”, y de la disposición al diálogo con la que él conduce su gobierno.

Desde el Salón Túpac Amaru, de Palacio de Gobierno, Pedro Pablo Kuczynski, aprovechó para ratificar su compromiso con la defensa de la democracia, y aseguró que lo hará con todo su empeño, corazón y patriotismo.

“Soy una persona transparente, alguien que jamás ha cometido un acto de corrupción en toda su vida”, aseveró, acompañado por los vicepresidentes de la República, Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz, con quienes -dijo- acudirá este jueves al Congreso para exponer su defensa.

Agregó que sostendrá con total convicción su compromiso con el país y defenderá su capacidad moral para continuar sirviendo a los peruanos hasta el final de su mandato, que debería de culminar en julio de año 2021.

Consideró, asimismo, que no es favorable para el Perú “regresar a la dominación de un solo grupo que maneje todo el país a su antojo”.

Equilibrio de poderes. En ese sentido, exigió el respeto a la decisión popular que dispuso “un equilibrio de poderes” entre el Congreso y el Ejecutivo, “sin que haya uno dominante”, y lamentó que el país tenga que ser sometido a una crisis política que no corresponde a la realidad que vive.

Por ello, el Jefe del Estado afirmó que su presentación ante el Congreso será “con tranquilidad de conciencia, firmeza de espíritu y fe en nuestras instituciones democráticas”.

“Se trata de una convicción que mis dos vicepresidentes comparten, porque ninguno de los dos quiere ser parte de un gobierno que nazca de una maniobra injusta y antidemocrática”, enfatizó, dejando entrever que, si este jueves es vacado, Vizcarra y Aráoz no seguirían en el poder.

El mandatario aseveró que tanto él como su abogado, Alberto Borea, responderán “con claridad puntual” a las acusaciones de un sector del Congreso.

“Haré frente en forma resuelta a esas acusaciones, pero ahora siento que lo más importante, lo central, es hablarles a ustedes compatriotas”, agregó.

Disculpas. En esa línea, Kuczynski expresó sus disculpas a la ciudadanía “con claridad de mente y dolor de corazón” por no haber sido lo suficientemente cuidadoso y prolijo en el orden y registro de todas sus actividades.

“No he sido suficientemente ordenado con mis archivos y memorias (…). Lo reconozco y lo lamento profundamente”, indicó el presidente de la República.

Sin embargo, consideró que ser descuidado y desprolijo es un defecto para él, pero no una herramienta de deshonestidad, y mucho menos de delito.

Estimó, además, que otro error fue “esperar algo distinto” de sus opositores políticos.

“Muchos me aconsejaron que a la primera censura respondiera con una cuestión de confianza. No los escuché y asumo mi responsabilidad. Decidí optar por el diálogo, no por la confrontación. Hoy, sin embargo, todos estamos viendo las consecuencias de esa decisión”, prosiguió.

Actitud agresiva. En otro pasaje de su alocución, Kuczynski también comentó que los peruanos “han sido testigos de la actitud agresiva de la mayoría opositora que controla el Congreso”, y de la disposición al diálogo con la que él conduce su gobierno.

“En los primeros 15 meses, cinco de mis ministros fueron censurados o forzados a renunciar, un verdadero récord histórico. No somos perfectos, por supuesto. Pero ahora es evidente que desde un principio se buscaba llegar a lo que está ocurriendo hoy”, resaltó.

De la misma forma, el gobernante dio detalles de su relación con la empresa Westfield Capital, de la cual se ausentó entre los años 2001 y 2006, periodo en el que ocupó el cargo de ministro.

Refirió que dicha empresa dio servicios financieros técnicos a varios clientes, sin que él participara en ninguna de esas actividades.

“Nunca se trató de una empresa creada con el fin de esconder dineros mal habidos. Existe desde 1992, y no está en ningún paraíso fiscal, está en Estados Unidos. Todos sus ingresos han sido bancarizados y han pagado impuestos tanto en el Perú como en Estados Unidos”, dijo.

Apuntó, en tal sentido, que se trata de una empresa completamente limpia.

Confianza. Finalmente, el Jefe del Estado invocó a los peruanos a confiar en él, pues -dijo- a lo largo de su vida personal y profesional nunca tuvo que ver con actos de corrupción, deshonestidad o delitos.

“Quiero decirles, con todo mi corazón, que, si ustedes me apoyan, su confianza no será defraudada. Afirmo con toda la solemnidad y gravedad del juramento que, entre mis defectos, jamás he tenido el de la corrupción, la deshonestidad o el delito”, puntualizó.

El pleno del Congreso aprobó el viernes la admisión de la Moción del Orden del Día en la que se solicita declarar la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Luego de más de cinco horas de debate, la moción para la vacanciapresidencial por “incapacidad moral permanente”, recibió el respaldo de 93 parlamentarios y el rechazo de 17 congresistas.

De acuerdo al titular del Parlamento, Luis Galarreta, el siguiente paso será citar al presidente Kuczynski el jueves 21 de diciembre a las 09:00 horas (local) para que se presente ante la Representación Nacional y ejerza su derecho a la defensa.