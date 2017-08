Lima. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, llamó el viernes "dictador" al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, le pidió que deje el poder y rechazó el llamado del líder socialista a que se reúnan junto a otros jefes de Estado de la región.

Kuczynski, quien en marzo anunció el retiro de su embajador en Caracas en respuesta a la crisis política que vive Venezuela, dijo que Maduro ha perdido toda la credibilidad con la instalación de una todopoderosa asamblea constituyente, creada por partidarios del gobernante del país petrolero.

"No voy a reunirme con el señor Maduro, sorry", afirmó Kuczynski. "Hay mucha gente en la cárcel, hay presos políticos, yo no tengo porqué ocuparme de lo que pasa internamente en Venezuela, pero esto tiene grandes consecuencias en otros países".

"¡Que se vaya! Porque es un dictador y ha hecho un golpe de Estado, con una elección fraguada para eliminar a su Congreso", dijo Kuczynski en el marco del Reuters Latin American Investment Summit, en un salón del Palacio de Gobierno de Lima.

El presidente peruano, un ex banquero y de profesión economista con estudios en Oxford y Princeton, se ha convertido en uno de los mayores críticos regionales de Maduro, un exdirigente sindical que fue elegido para reemplazar a Hugo Chávez en el 2013.

Perú fue anfitrión esta semana de una reunión de un grupo de cancilleres América, que condenaron lo que calificaron la instalación de la asamblea constituyente como quiebre democrático en Venezuela.

La cancillería peruana informó el viernes que Perú decidió expulsar al embajador de Venezuela en Lima y le otorgó "un plazo máximo" de cinco días para abandonar el país.

Maduro, quien el jueves se refirió a Kuczynski como el "presidente estadounidense de Perú", desafió al gobernante a reunirse para hablar sobre Venezuela con otros líderes de la región, en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), compuesta por todos los países de la región a excepción de Estados Unidos y Canadá.

El mandatario peruano afirmó que su principal preocupación con Venezuela es la crisis regional, ya que miles de venezolanos huyen de la pobreza para buscar refugio en los países vecinos.

El mandatario peruano afirmó que su principal preocupación con Venezuela es la crisis regional, ya que miles de venezolanos huyen de la pobreza para buscar refugio en los países vecinos.

Perú recientemente extendió una visa de trabajo temporal para los venezolanos.

Kuczynski, de 78 años, declinó predecir un escenario en el que Maduro ya no está en el poder. "Lo único que puedo decir es que hay mucha gente en Venezuela que está muy mal, hay mucha preocupación, y eso terminará de una manera o otra, pero hoy es una dictadura".

Las Fuerzas Armadas de Venezuela controlaron el domingo una rebelión militar, liderada por un capitán retirado, acción que el Gobierno calificó de acto "terrorista". Maduro dice que las protestas de la oposición son financiadas por la derecha y buscan sacarlo del poder.