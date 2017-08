Banderas de color verde flex y color blanco se mecieron durante un espectáculo festivo y de apoyo al primer mandatario Lenín Moreno en la Plaza Grande, frente al Palacio de Carondelet, durante el cambio de guardia, quien en su intervención llamó a volver a rescatar los principios de la revolución.

El presidente Lenín Moreno sorprendió con un discurso al final del cambio de guardia en el que aseguró que "nadie evitará que en Ecuador se implante la transparencia".

"Yo no me voy a amedrentar, no quiero utilizar un vocablo violento, pero no me avergüenzo de lo que estoy haciendo. Nadie va a evitar que en Ecuador se implante la transparencia", expresó al final del acto de cambio de guardia que se realiza en la plaza Grande cada lunes.

Todos los ministros del gabinete estuvieron presentes en apoyo al presidente, quien volvió a reiterar que en el país no quiere la lealtad de los mafiosos, ni la lealtad de los que se encubren entre ellos.

Al balcón del Palacio acudieron unos 40 funcionarios, entre ministros de Estado y prefectos como Jimmy Jairala de Guayas, y Mariano Zambrano de Manabí. "¡Todos juntos levantemos el puño y digamos no a la corrupción!", dijo el jefe de estado y varios de sus ministros levantaron el puño.

En un breve discurso desde el balcón, Moreno dijo que no va a permitir que se detengan las investigaciones para descubrir los casos de corrupción, al recordar que la semana anterior le quitó las funciones al vicepresidente Jorge Glas por una carta grosera que éste le envió.

El viernes, Glas, quien desde 2007 fue responsable de sectores estratégicos de Ecuador y a partir de 2013 es vicepresidente, negó que haya recibido millonarios sobornos de Odebrecht, como reveló al periódico O Globo un ex directivo de la constructora brasileña.

Reunión en AP. Mientras tanto, Jorge Glas en la sede del movimiento Alianza PAIS analizó la crisis política junto a Gabriela Rivadeneira, Doris Soliz, Marcela Aguiñaga y Ricardo Patiño. Dijo que ante la directiva de AP dio nombres de quienes están detrás de una "campaña de desprestigio" en su contra.

Expresó que la situación económica es difícil, pero que se podrá superar, porque este es un país que la ultima década construyó la estructura para salir adelante.

Es tiempo de libertad, en que el pueblo, los ministros y todas las funciones respiran libertad. Es tiempo de un presidente que respeta y tolera los derechos, donde los medios pueden tener libertad. Qué agradables los vientos que soplan en la Patria, dijo al tiempo de arengar a sus simpatizantes a que "todos juntos levantemos el puño y digamos no a la corrupción. No a los corruptos. Viva la verdadera revolución. Vamos a volver a los principios de la revolución, con manos limpias, corazones ardientes, mentes lúcidas, a no olvidar los principios".

Además la plaza tuvo la presencia de cientos de simpatizantes de Moreno de organizaciones como la Coordinadora Nacional de Organizaciones Sociales, Ecuador Unido, de Centro Democrático, de Compromiso Social a quienes el mandatario les aseguró que cumpliría con las propuestas de campaña, pese a la difícil situación económica. (I)