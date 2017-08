"El hecho de que esté preso en mi casa me hace pensar que quienes me pusieron preso en 2014 me podrían volver a llevar a prisión. Es por eso que el día que llegué a mi casa le pedí a Freddy Guevara que le dijera en mi nombre a los venezolanos que si la lucha por mis convicciones, por una Venezuela libre y democrática me llevaba a asumir el riesgo de que me volviesen a meter preso, yo asumía ese riesgo".

Las palabras son del líder opositor venezolano, Leopoldo López. Hacen parte de un video que grabó el pasado 17 de julio y que se hizo público este martes con motivo de su detención y dejan claro que incluso desde el mismo día en que fue beneficiado con prisión domiciliaria, presentía que sería capturado de nuevo.

"Si usted en este momento está viendo este video es precisamente porque me volvieron a meter preso ilegal e injustamente. Preso de conciencia, por mis ideas, por querer una mejor Venezuela", asegura López en el video en el que aparece junto a su esposa Lilian Tintori. "Somos millones de venezolanos que estamos presos. Esta lucha vale la pena. Estoy grabando este mensaje con Lilian porque nosotros estamos juntos en esto, estamos claros del riesgo que estamos corriendo como familia", manifiesta.

De hecho, desde aquella fecha, el líder opositor sabía que Tintori estaba embarazada: "Aquí hay otra razón más para luchar por Venezuela", asegura López mientras acaricia el vientre de su esposa y agrega " es la mejor noticia que he recibido en estos últimos tres años y medio. A pesar de ese apego de familia que nosotros tenemos estoy dispuesto a avanzar y a continuar".

En el video, que dura poco más de seis minutos, Leopoldo López envía además un mensaje a los venezolanos a quienes les pide que persistan en la lucha y en la búsqueda de un cambio por un mejor país: "Quiero hablarle a cada uno de ustedes, de corazón, a cada uno de los venezolanos que están aquí o en cualquier otra parte del mundo y que quieren luchar por nuestro país. Vale la pena luchar por Venezuela. No decaigamos en nuestra lucha, no nos rindamos nunca, no nos cansemos de querer una mejor Venezuela (...) Fuerza y fe, que viva el pueblo de Venezuela".