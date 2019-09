Santiago. La alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y ex presidente de Chile descartó “tajantemente” haber tenido o tener una vinculación con OAS, tras conocerse una versión que apunta a un aporte de 100 millones de pesos (unos US$140.000) a su campaña desde la constructora brasileña.

“Mi verdad es la misma de siempre. Yo no he tenido nunca vínculos con OAS ni con ninguna otra empresa”, aseguró.

“Me parece tan extraño que después de haber tenido él la oportunidad de haber hablado con la fiscal Chong, si es que había algún antecedente y haber esperado esos antecedente de la justicia chilena, ahora aparezca esta información sobre temas que son bastante especulativos, como lo del puente en Chacao, que la verdad fue adjudicado durante el gobierno de Sebastián Piñera no durante el mío, y yo no me explico…", señaló en entrevista con TVN.

"No sé si habrá otro trasfondo detrás de esto, de por qué ahora aparece esta información a través de la Folha de Brasil”, añadió la ex mandataria.

“Me parece tan extraño que después de haber tenido la oportunidad de haber hablado con la fiscal Chong, y haber esperado esos antecedente de la justicia chilena, ahora aparezca esta información sobre temas que son bastante especulativos", dijo Bachelet.

“Quiero insistir en lo mismo que he dicho siempre. No he tenido ningún vínculo con OAS”, subrayó.

Consultada sobre la posibilidad de declarar por el caso en Chile, señaló que le preguntaron cuando era presidenta “y dije ‘la justicia tiene que hacer su trabajo y vamos a colaborar como presidenta y como gobierno en todo lo necesario’. Obviamente se hará todo lo que sea necesario”, advirtió.

Incluso descartó el escenario hipótetico en que el aporte haya sido recibido por algún personero de su campaña, como Giorgio Martelli o cualquier otro, sin que ella se hubiera enterado en su momento.

“Hay un ex presidente Lula que dice que esto es falso, y hay un ex presidente Lagos que dice que él nunca habló de platas con Lula. Estamos a un nivel de especulación y yo no voy a hacer otras especulaciones. Yo no tengo ni nunca tuve ningún vínculo con OAS y no voy a hacer especulaciones. Mi respuesta es: lo descarto tajantemente”, señaló para cerrar.