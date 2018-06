Texcoco. El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, planteó que de ganar los comicios del 1 de julio someterá a consulta ciudadana la continuidad de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Durante un mitin en esteTexcoco, López Obrador escuchó a simpatizantes que gritaban la cancelación del nuevo aeródromo, ante lo que dijo que tiene tres opciones.

Una dijo, es que continúe la construcción de la obra, ante lo cual sus simpatizantes gritaron: ¡No, no, no!. Ante ello, López Obrador planteó: “esperen, esperen, escuchen”.

El abanderado planteó que otra opción es que se cancele la obra y se construyan dos nuevas pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía.

Indicó que la tercera es que la obra continúe, pero concesionada a inversionistas, a fin de que no se utilicen recursos públicos.

Aseveró que el 2 de julio, en caso de ganar los comicios, pedirá audiencia con el presiente Enrique Peña Nieto para abordar este tema.

Luego, en entrevista, el candidato mencionó que la consulta podría hacerla a través del INE, o bien, de manera particular, y los resultado estarían listos en dos o tres meses, es decir, en septiembre.

“Desde Texcoco pido formalmente y respetuosamente una audiencia al presidente Peña para que me reciba el día 3 de julio, porque le quiero tratar, entre otros asuntos, el tema del aeropuerto" dijo.

“El día 3 de julio vamos hablar con el presidente Peña sobre este asunto, vamos a buscar lo que más convenga al interés nacional, todas las opciones se van a plantear y de todas maneras luego de hablar con él yo voy a informarle al pueblo de México y voy a recoger la opinión de todos los mexicanos sobre este tema en particular.

“En la democracia, en la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda, no vamos a tomar ninguna decisión sin consultar a los ciudadanos y que no me digan que es muy complicado y que lleva tiempo y que cómo se va hacer, ahora hay medios para que la gente se exprese, se manifieste y con ese método democrático tener la opinión de la gente que se presenten las opciones las alternativas y que sean los mexicanos los que decidan y lo que decide el pueblo eso es lo que va hacer el próximo gobierno democrático de México”, aseveró.