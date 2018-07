Ciudad de México.- El izquierdista Andrés Manuel López Obrador logró una arrolladora victoria en las elecciones presidenciales de México, pero llamó en la madrugada del lunes a la reconciliación del país y buscó alejar los temores sobre cambios radicales en la segunda mayor economía latinoamericana.

Con sus promesas de acabar con la extendida violencia, la arraigada corrupción y desigualdad que azotan al país, el político de 64 años se impuso sobre su más cercano rival por casi 30 puntos porcentuales, según un conteo rápido preliminar del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior, el interés general (...) la patria es primero”, dijo López Obrador, conocido por su acrónimo AMLO, en un hotel capitalino que fungió como búnker de campaña.

Capitalizando el descontento con los partidos tradicionales, el líder izquierdista triunfó con promesas de sacudir el statu quo acabando con la corrupción, la violencia del crimen organizado y la desigualdad que han acosado a México por años.

Con el 24,6% de las actas escrutadas, López Obrador obtenía 52,6% de los votos. Ricardo Anaya, de una coalición encabezada por el derechista PAN y el izquierdista PRD conseguía el 23,9% y el candidato del oficialista PRI, José Antonio Meade, un 14,8%.

Ante miles de seguidores en la emblemática plaza de El Zócalo, en Ciudad de México, AMLO dijo que el martes se reunirá con el saliente mandatario, Enrique Peña Nieto, para preparar la transición que culminará el 1 de diciembre cuando asuma como el presidente electo de mayor edad en la historia de México.

“La transición va a ser ordenada para que se mantenga la estabilidad económica y financiera, para que no haya sobresaltos”, dijo antes de repetir el “sí se pudo” que corearon sus emocionados simpatizantes.

Varios presidentes de Latinoamérica saludaron a AMLO por su triunfo e hicieron votos por renovar los vínculos de cooperación con México.

Buscando la calma. López Obrador es ampliamente considerado como el presidente electo más izquierdista en México desde que Lázaro Cárdenas gobernó entre 1934 y 1940 implementando una reforma agraria y nacionalizando las industrias petrolera y ferroviaria.Al igual que Cárdenas, uno de sus paladines, AMLO planea ayudar a los agricultores pobres con subsidios, aunque el lunes dijo que no expropiará la propiedad privada, que mantendrá la disciplina fiscal y respetará la autonomía del banco central.

Sin embargo, insistió en su promesa de revisar millonarios contratos energéticos por sospechas de corrupción, algo que ha inquietado a los mercados, y aseguró que si hallaban anomalías “siempre nos conduciremos por la vía legal”.

Los inversionistas estarán mirando de cerca la conformación del nuevo Congreso, donde los primeros resultados le daban la mayoría de asientos a la alianza encabezada por su partido Morena, aunque se quedaría corto para lograr los dos tercios que le permitirían realizar reformas constitucionales.

“Todavía tiene que construir un plan claro e incluso reunir un equipo completo durante el período de transición de cinco meses, que probablemente será un proceso desorganizado y volátil”, dijo la consultora Eurasia en una nota a clientes en la que advirtió que será complicado conciliar sus planes de mayor gasto social con las medidas de austeridad.

Enviando un mensaje al sector privado, dijo que nombrará al empresario Alfonso Romo -de tendencia moderada- como su jefe de gabinete y que manejará la transición económica y financiera junto a su futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

El peso, una de las monedas emergentes más transadas en el mundo, se depreció tras el amplio triunfo de AMLO. Ha sido muy golpeado por la fortaleza del dólar, los vaivenes de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la incertidumbre por los comicios.

López Obrador ha dicho que si no se extiende el vital acuerdo comercial, vigente desde 1994, tampoco sería “fatal” para México, aunque aboga por mantenerlo.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!