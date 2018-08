Lula afirma ser víctima de un "golpe de derecha" para impedirle vencer la presidencia de Brasil

"Mi encarcelamiento fue la última fase de un golpe en cámara lenta destinado a marginar permanentemente las fuerzas progresistas en Brasil. Se pretende impedir que el Partido de los Trabajadores sea nuevamente elegido para la presidencia", dijo Lula en el artículo escrito desde la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde está preso desde principios de abril.

En un artículo publicado este martes en el diario The New York Times, el ex mandatario brasileño aseguró que en la derecha "están decididos a impedirnos volver al cargo en un futuro próximo" y aseguró que el juez Sérgio Moro participa como aliado de los conservadores.

14 de Agosto de 2018, 13:01