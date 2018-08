Lula retira solicitud de liberación para evitar fallo que afectaría su candidatura a la presidencia

Pese a que fue encarcelado en abril por una condena por corrupción y sentenciado a 12 años en prisión, Lula fue nominado el sábado por el Partido de los Trabajadores como su candidato presidencial. El ex mandatario afirma que su condena forma parte de persecución política para impedir que vuelva al poder.

Su compañero de fórmula, el ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, explicó que se hizo el retiro debido al riesgo de que el máximo tribunal decida simultáneamente que no puede postularse para un cargo público. Si el Supremo Tribunal anuncia un fallo, el tribunal electoral no podría ver su caso.

07 de Agosto de 2018, 11:08