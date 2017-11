Mercedes Aráoz: la relación con el Congreso ha sido positiva

“No quiero hacer juicios, no creo que haya mala intención, mucho menos, el diálogo con el Congreso ha sido positivo, no veo dónde vamos a generar conflictividad, al contrario, cada vez que me acercado al Congreso he tenido una buena respuesta, ha habido sugerencias”, refirió.

En declaraciones a la prensa, dijo que no ve mala intención, ni mucho menos, en el informe técnico de la Comisión de Constitución sobre la participación del presidente del República a la comisión Lava Jato.

09 de Noviembre de 2017, 15:20