La canciller alemana, Angela Merkel, criticó el uso por parte de Turquía de una orden de arresto de Interpol para detener a un escritor alemán en España, y dijo en un acto electoral que eso equivale a un abuso de la agencia policial internacional.

Dogan Akhanli fue detenido en España el sábado después de que Ankara emitió una "alerta roja". El escritor germano-turco fue liberado el domingo, pero tiene que permanecer en Madrid mientras España evalúa la solicitud de extradición de Turquía.

"No está bien y me alegro mucho de que lo hayan liberado", declaró Merkel. "No tenemos que hacer mal uso de organizaciones internacionales como Interpol para propósitos como ese", agregó.

Las relaciones entre Ankara y la Unión Europea han estado bajo una creciente presión desde el fallido golpe de Estado del año pasado en Turquía. Personas con doble nacionalidad europea y turca figuran entre los 50.000 detenidos desde entonces en lo que críticos califican como una represión indiscriminada por parte del presidente Recep Tayyip Erdogan.

El sábado, Erdogan llamó a los turcos en Alemania a "enseñar una lección" a los principales partidos germanos "antiturcos" en las elecciones parlamentarias del mes próximo, pese a que el ministro de Relaciones Exteriores, Sigmar Gabriel, le advirtió que se mantenga fuera de la política alemana.

Países europeos con una importante cantidad de expatriados turcos están cada vez más inquietos por lo que consideran como intentos de Ankara por usar a poblaciones turcas para influir en la política de sus respectivos países.