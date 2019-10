Santiago. Diversas reacciones han surgido desde el mundo político luego del cambio de gabinete realizado por el presidente Sebastián Piñera, como respuesta al estallido social que provocó la crisis más grave que ha enfrentado en sus dos periodos frente a La Moneda.

Un total de ocho ministerios cambiaron de mando, algunos de ellos son Interior, Hacienda, Economía, la Secretaría de Gobierno, y Trabajo.

Desde el oficialismo celebraron las remociones de los secretarios de Estado. La presidenta de la Unión Democrática Independiente (UDI), Jacqueline van Rysselberghe, aseveró que se tratan de "rostros nuevos que no han estado en esa dinámica de puestos". "Es una oportunidad”, dijo.

Mientras, el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, calificó el nuevo gabinete como "más cecano y dialogante". “Yo veo a un gobierno que ha empezado a empatizar con aquellas personas que han vivido la violencia y quienes se han manifestado legítimamente. Espero que la oposición esté a la altura”, afirmó.

En tanto , el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, reiteró su respaldo al equipo de Gobierno y consideró que "lo más importante es que le vaya bien".

Sin embargo, desde la oposición, criticaron los cambios y aseguraron que es más de lo mismo. Desde el Partido por la Democracia (PPD), el diputado Felipe Harboe, mostró su preocupación y consideró que deben enfrentar una situación compleja, "La gente pide una relación distinta”, indicó.

El senador del Partido Socialista (PS), Carlos Montes, aseguró que el cambio de gabinete “no da ninguna señal de que va a haber cambios”. Un planteamiento en el que coincidió la senadora de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Proboste, al señalar que “sólo hay un ministro genuinamente nuevo”, en relación al titular de Hacienda.

“El Gobierno del Presidente Piñera no es capaz de entender la gran demanda ciudadana”, aseveró Proboste.

Asimismo, el alcalde de Recoleta y militante comunista, Daniel Jadue, lamentó que no se tocaran carteras como educación, salud y transporte. “Este #CambioDeGabinete es una medida que no resuelve en nada la crisis profunda en la conducción del país. No se toca educación, salud ni transporte, donde se expresan y agudizan con descaro las desigualdades entre los chilenos y chilenas”, indicó.

Por último, la representante del Frente Amplio y ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez, señaló que lo hecho por el presidente Piñera "fue un ajuste" y no un cambio.

"Sólo movió piezas siendo que los chilenos exigimos que cambie el tablero. Eso es convocar a plebiscito para que se resuelva democráticamente la salida de esta crisis, porque entiendan, nunca más sin la gente. #AsambleaConstituyente”, sentenció.