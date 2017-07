Caracas. La huelga convocada por la oposición venezolana continuaba el jueves por segundo día consecutivo en las principales ciudades del país, aunque con menos adhesión que en la jornada previa, de acuerdo a testigos de Reuters, mientras que la Fiscalía confirmó un nuevo fallecido en enfrentamientos.

El paro de 48 horas es parte de una escalada de manifestaciones que desde hace casi cuatro meses lidera la oposición, que ve la iniciativa del presidente Nicolás Maduro de llevar a cabo una Asamblea Constituyente como una amenaza para la democracia y la economía del país petrolero.

Los adversarios del mandatario socialista dijeron que el paro tuvo un seguimiento del 92 por ciento en la víspera, pero sus números contrastaron fuertemente con un país que acató la huelga solo de forma parcial. Maduro, por su parte, dijo que la medida de presión opositora fue "derrotada".

La Fiscalía confirmó el jueves una nueva víctima mortal, con lo que suman tres en el primer día de huelga. Enderson Caldera, de 23 años, perdió la vida tras ser herido durante una manifestación el miércoles en el occidental estado Mérida.

"Este paro no ha dado mucho fruto. La gente está trabajando por la necesidad", dijo José Vázquez, un vendedor de café en una plaza de Caracas, donde había poca afluencia de vehículos.

Como el día previo, el jueves las calles de Caracas y el resto de ciudades grandes de Venezuela amanecieron semidesiertas y muchas de ellas cerradas con barricadas o cuerdas.

"Yo salgo a protestar, no me interesa si los demás acatan o no el paro", dijo Minerva Salas, una administradora de 46 años en una avenida de Caracas cerrada con sogas, de donde colgaban pequeños carteles de "no hay paso, únete al paro".

"Yo también trabajo pero aún así acato la protesta porque quiero a mi país", agregó.

Más muertos. Venezuela atraviesa la peor crisis de su historia reciente. A la inflación de tres dígitos, recesión económica y escasez de alimentos y medicinas se suman los al menos 106 fallecidos en casi cuatro meses de enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes que protestan contra el Gobierno de Maduro.

Además, unas 177 personas han sido detenidas en las últimas horas, según la organización de derechos humanos Foro Penal.

La oposición ha prometido intensificar las protestas si Maduro insiste en celebrar el domingo la elección de 545 constituyentes para redactar una nueva carta magna con la que, dicen, busca suprimir los comicios -incluidos los presidenciales de 2018- y retomar el control de todos los poderes públicos.

La televisión estatal mostraba imágenes de normalidad en empresas públicas y el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Eulogio Del Pino, dijo que las operaciones en la mayor empresa del país transcurrían sin contratiempos.

Pese a las críticas a nivel local y desde el extranjero, Maduro insiste en celebrar la Constituyente, que ve como la vía para incluir populares subsidios en la carta magna e instaurar una economía postpetrolera que permitiría al país librarse de la dependencia de sus exportaciones de crudo.