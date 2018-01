Brasilia.- El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, en nota oficial después de confirmada la condena del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles que no aceptará el fallo y que inscribirá la candidatura presidencial del ex mandatario el 15 de agosto, el plazo final fijado por el calendario para las elecciones de octubre.

El anuncio ocurrió poco más de una hora después de que el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), en Porto Alegre, ratificara por unanimidad la condena de Lula da Silva por corrupción pasiva y lavado de dinero.

"El 24 de enero de 2018 marca el inicio de otra jornada del pueblo brasileño en defensa de la Democracia y del derecho inalienable de votar a Lula para presidente de la República", comienza el mensaje del PT.

El resultado del juicio del recurso de defensa de Lula, en el TRF-4, con votos "claramente combinados" de los tres jueces, "configura una farsa judicial", afirmó el PT.

"Se confirma el compromiso político-partidista de sectores del sistema judicial, orquestado por la Rede Globo, con el objetivo de sacar a Lula del proceso electoral", agregó.

De acuerdo al PT, se trata de los mismos sectores "que promovieron el golpe del 'impeachment' en 2016".

Esos sectores, afirmó, "vienen dilapidando el patrimonio nacional, entregando nuestras riquezas y renunciando a la soberanía nacional, retirando derechos de los trabajadores y destruyendo los programas sociales que benefician al pueblo".

"No vamos a aceptar pasivamente que se falte una vez más el respeto a la democracia y la voluntad de la mayoría. Vamos a luchar en defensa de la democracia en todas las instancias, en la Justicia y principalmente en las calles", subrayó.

"Vamos a confirmar la candidatura de Lula en la convención partidaria y registrarla el 15 de agosto, siguiendo rigurosamente lo que asegura la Legislación electoral", agregó.

De acuerdo con la nota, firmada por la presidenta del PT, senadora Gleisi Hoffman, los partidos de izquierda, los movimientos sociales y los demócratas de Brasil, "estamos más unidos que nunca, fortalecidos por las jornadas de lucha que movilizaron multitudes en los últimos meses".

"Si piensan que la historia termina con la decisión de hoy, están muy engañados, porque no nos rendimos ante la injusticia", señaló la nota.

"Hoy es el comienzo de la gran caminata que, por la voluntad del pueblo, va a llevar al compañero Lula nuevamente a la Presidencia de la República", agregó.