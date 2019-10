Santiago. Los principales partidos políticos de Chile acudieron a una reunión con el presidente Sebastián Piñera este martes, en un intento por buscar soluciones a la crisis que mantiene al país sumido en protestas que han obligado a decretar el Estado de Emergencia en varias ciudades.

Los partidos Demócrata Cristiano (DC), PPD, el PR, UDI, Renovación Nacional y Evopoli estuvieron presentes en el encuentro anunciado por el mandatario Piñera como un acuerdo nacional.

A la salida del encuentro, la máxima autoridad de la DC, Fuad Chahín, declaró que "el Presidente (Piñera) tiene la palabra", luego de haber escuchado los planteamientos a corto y largo plazo hecho por los diferentes partidos.

Uno de los temas propuesto fue la reorientación de la reforma tributaria y de las pensiones, según adelantó Chacín.

"Le planteamos una agenda por la unidad, por la justicia social, que pase por replantear los proyectos que están en el Congreso, que la reforma Tributaria renuncie a la reintegración, que necesitamos aliviarle la vida a los chilenos en la cotidianidad”, afirmó.

La senadora Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la UDI, aseguró que en la reunión hubo "bastante convergencia" en torno a los temas de pensiones, medicamentos y adultos mayores.

El punto de la reforma tributaria fue respaldada también por Carlos Maldonado, timonel de PR. "No puede ser parte de la agenda pública un día más (...) le hemos planteado además un impuesto a los sectores de más ingresos", comentó.

Maldonado pidió subsidios al transporte y remedios. "Propuestas reales no maquillaje", señaló.

Por el PPD asistío Heraldo Muñoz, quien reconoció que la crisis de hoy data de mucho tiempo. "Aquí no se puede apuntar con el dedo a algunos (...) pero el que más tiene responsabilidad es quien gobierna", dijo.

El ex canciller pidió al presidente Piñera eliminar el Estado de Emergenica y responder por los 15 chilenos muertos en medio del estallido social.

Muñoz planteó además trabajar en proyectos de ley que significan "un cambio fundamental" respecto de lo que se ha estado llevado ahora. En tal sentido, solicitó al Mandatario que aumente los impuestos para el 1% más rico de la población, a modo de estos “contribuyan de manera más sustancial”.

En torno a uno de los puntos más álgidos, la reforma tributaria, consideró que es necesario "evaluarlo y conversarlo realmente bien", aunque a su juicio la prioridad debe estar en la agenda social.

La propuesta de un cambio de gabinete no estuvo sobre la mesa. El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, consideró que "no es el minuto" para plantearlo. "No veo que la gente esté pidiendo cambio de gabinete como si fuera a solucionar el problema”, afirmó.

Las agrupaciones de izquierda opositora como el Partido Socialista, Comunista y el bloque Frente Amplio rechazaron asistir al encuentro. El Gobierno "aún piensa que estamos frente a una crisis relacionada con el orden público y no con una demanda social acumulada por años de abuso a las chilenas y chilenos", dijo en un comunicado el Partido Socialista más temprano.

La reunión se llevó a cabo mientras grupos de manifestantes empezaban a congregarse en varios puntos de Santiago y otras ciudades del país para reiterar sus reclamos. Las mayores sindicales convocaron además a una huelga general este miércoles y jueves.

**Con información de Emol y Biobio.