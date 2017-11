El Miembro del Comité organizador de CADE Ejecutivos y Socio Principal LEX Asesores, Aurelio Loret de Mola, sostuvo que una eventual destitución del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por parte del Congreso sería una mala señal para las inversiones.

“Una destitución sería gravísimo y podría sentar un precedente peligroso para el país. Además, daría una mala señal para los inversionistas”, manifestó en la mesa redonda: Política y desafíos para la democracia organizada por el Diario El Peruano y la Agencia Andina.

Amedrentamiento. Señaló que el Fiscal de la Nación es el mejor de los fiscales supremos y no tiene decisión de qué cosa se investiga, por ello es inadecuado este “amedrentamiento”.

“El Fiscal de la Nación maneja una organización importante para la institucionalidad y por ello es peligroso esta suerte de amedrentamiento. Conozco al Fiscal de la Nación y es un jurídico de primer nivel y por suerte lo veo firme en este embate que está sufriendo”, indicó.

No obstante, consideró improbable que se llegue a los votos necesarios para separar al Fiscal, pues se necesitan las dos terceras partes del Parlamento (86 votos).

“Vuelvo a reiterar que es una mala señal. Cuando la fiscalía investiga a otros grupos políticos todo es okey, pero cuando me toca me quiero tumbar a las instituciones, eso no se puede permitir”, enfatizó en la mesa organizada previa al CADE Ejecutivos 2017.

CADE 2017. De otro lado, destacó que durante CADE Ejecutivos 2017: Un solo Perú, no más cuerdas separadas, se buscará que los políticos lleguen a los acuerdos mínimos que se necesita para generar consensos.

“Tenemos que generar más puntos de encuentros y no tantos de enfrentamientos. El enfrentamiento es natural pero no podemos estar en escenarios de puro enfrentamiento por ello la idea de CADE es colocarnos por encima de la coyuntura y mirar hacia adelante”, apuntó.

Sin embargo, afirmó que esta tarea no es única de los políticos sino de todos, pues empresarios y la sociedad en conjunto deben trabajar para construir democracias que permitan representar a todos los ciudadanos.

“Tenemos que trabajar para lograr un solo Perú unido, tanto el lado económico y político, de cara al Bicentenario. Estamos a tres años y medio de llegar a los 200 años de independencia y debemos llegar bien”, remarcó en la mesa redonda de antesala a CADE Ejecutivos 2017.