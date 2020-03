El presidente chileno, Sebastián Piñera, ha provocado este lunes una agria polémica al referirse a la "posición de las mujeres de ser abusadas" en los casos de violencia machista durante un acto para presentar la promulgación de una nueva ley que amplía el delito de feminicidio conocida como 'Ley Gabriela' en referencia a uno de los casos recientes.

"A veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas. Tenemos que corregir al que abusa y también tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra y que la sociedad entera la va a ayudar en respaldar y evitar que esos hechos sigan ocurriendo", ha afirmado Piñera.

Estas palabras han sido ampliamente criticadas por actores políticos, organizaciones civiles por culpabilizar en cierta medida a las mujeres de estas agresiones.

"La culpa no era mía, ni donde estaba, ni que vestía", han recordado además varias cuentas en redes sociales, citando la conocida interpretación del grupo Las Tesis 'El violador eres tú' que se viralizó recientemente. En ese sentido, han señalado que Piñera "no entendió nada".

También ha intervenido en el debate el padre de Gabriela Alcaíno, Fabián Alcaíno, presente en el momento en que Piñera pronunció esta polémica frase en el Palacio de La Moneda. "Son palabras bastante desafortunadas porque es no escuchar, es no entender que acá la culpa no es de la mujer", ha apuntado posteriormente en declaraciones a Radio Cooperativa.

"Desafortunadamente, este tipo de hombres (quienes abusan) tienen una mezcla súper letal de inteligencia y habilidad para envolver y disminuir a una mujer, pero la culpa nunca va a ser de la mujer en estos casos", ha apuntado el padre de la joven, asesinada por su exnovio en 2018.

Ley Gabriela. La conocida como 'Ley Gabriela' amplía el delito de feminicidio para los casos de asesinato de mujeres a manos de su pareja y los homicidios cometidos por motivos de odio por causa de género. "Si la hubiésemos tenido antes, quizá muchos casos que siguen ocurriendo se hubieran evitado", ha destacado Piñera en el acto.

La medida modifica la actual ley de feminicidio que sólo castiga aquellos asesinatos cometidos durante el matrimonio o la convivencia, y que dejaba de lado los otros tipos de relaciones de pareja.

Con esta nueva ley podrán castigarse los crímenes cometidos contra mujeres durante una relación amorosa, una relación de tipo sexual, un noviazgo o por parte de una expareja, así como el asesinato de mujeres que ejercen la prostitución.